Flytte gjelden til en ny bank på samme dag

Man hører stadig vekk at man kan tjene penger på å bytte bank. Noen banker har lavere kostnader enn andre, noe som gjør at de kan tilby bedre rente.

Skandiabanken har for eksempel tatt store markedsandeler av DNB. Dette kan de gjøre fordi de ikke har noen fysiske kontorer rundt om i landet, og derfor minimalt med faste kostnader.

Mange lurer på om de kan og bør flytte lånet til en annen bank på dagen. I mange tilfeller går dette helt fint (noe blant annet forbrukslånsiden.com diskuterer i detalj). Dette gjelder spesielt hvis man har sikrede lån der man har en hytte, et hus eller en bil som pant. Men det finnes også muligheter for deg som har tatt opp forbrukslån og sliter med kredittgjeld. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan flytte forbrukslånet ditt, samt hvilke fordeler og ulemper som er tilknyttet en slik praksis.

Slik skjer byttet

Det finnes mange banker som kan være villige til å ta over gjelden din samme dag. Mye avhenger av hvilken økonomisk situasjon du har satt deg selv i. Banker er mindre villige til å hjelpe personer som aldri har vist noe særlig interesse for å nedbetale det de skylder. Gammel gjeld er også mye vanskeligere å bli kvitt enn ny gjeld.

Heldigvis er ikke hjelpen langt unna. Du kan enkelt søke om refinansiering hos noen av forbruksbankene på internett. Dette er noen av tingene du må ha på plass før du søker:

– Oversikt over hvor mye du skylder av penger.

– Du skal vite nøyaktig hvilke kreditorer du har på nakken.

– Dine nåværende rentekostnader.

– Godt pågangsmot og vilje til å bli gjeldfri.

Ærlighet varer lengst – også når du skal refinansiere

Noe av det viktigste er å være åpen og ærlig. Forbruksbanker er nemlig veldig interessert i å hjelpe låntakere som skal refinansiere lånet sitt. Flere banker har også en egen funksjon eller boks man skal tikke av når man søker forbrukslån – der står det ofte ”refinansiering”. Vær samtidig bevisst på endringene i regelverket for innvilgelse av forbrukslån. Myndighetene har gjort mange innstramminger den siste tiden, med mål om å hindre at folk skylder for mye penger.

Det er mye mer jobb å utføre prosessen selv, enda søknadene nå skjer nærmest på minuttet. Det viktigste er at du søker om penger i flere banker, og ikke godtar et lån på dagen uten først å ha fått flere rentetilbud.

Hvis man skylder flere småsummer

I så fall vil det nesten alltid være lurt å slå sammen lånene hos én bank. Det er nemlig veldig mye billigere (og mer oversiktlig) å kun forholde seg til en enkelt kreditor. For å lese litt mer generelt om forbrukskreditter anbefales det å sjekke ut BraBank sine sider.

Du har kanskje hørt om et termingebyr?

Det er en utgift du blir nødt til å betale til banken hver eneste gang du nedbetaler lånet. Ofte er termingebyret uavhengig av størrelsen på lånet. La oss ta et eksempel.

Hvis du har fire forskjellige smålån, så vil du betale til fire kreditorer hver måned. Termingebyret ligger på 150,- per bank. Det blir en ekstrakostnad på rundt 600,- kroner hver eneste måned. Hvis du refinansierer alle disse lånene hos én bank, så vil du ”kun” måtte ut med 150,- som en fast månedlig kostnad. Du ser at det er mulig å spare mye penger her?

Potensielle økonomiske ulemper

Du skal vite at du blir nødt til å betale etableringsgebyret på nytt. Det koster nemlig å opprette et forbrukslån. Dette er en praksis alle norske banker fører. Kostnaden ligger ofte på mellom 1000,- og 5000,- norske kroner.

Derfor blir du nødt til å se hvor mye penger du egentlig kan spare

Ikke tro at problemene forsvinner av seg selv

Refinansiering er kun ett steg på veien for å bli gjeldfri. Du kan se på det som et verktøy som skal hjelpe deg med å få en ny start. Allikevel stiller banken strenge krav til kunder som refinansierer forbrukslånet sitt.

Du kan selv sette deg i bankens situasjon. Her får de en kunde som har misligholdt lånet hos en annen bank. Tilliten er rimelig tynnslitt fra dag én. Derfor blir du nødt til å vise at du er ekstra motivert til å bli kvitt gjelden din. Det er ikke mange rundene med manglende nedbetaling før banken sender inn kravet til inkasso.

Slik vet du at et bytte er på tide

Du kan alltid søke om å refinansiere lånet eller lånene dine. Det skader nemlig aldri å sjekke om man kan få bedre betingelser hos en konkurrerende bank. Du skal også huske på at norske forbruksbanker er veldig glad i å beholde kundene sine. Et annet triks vil derfor være å ringe opp din nåværende bank og høre om de kan gi deg litt bedre nedbetalingsbetingelser. Dette vil kun virke dersom du har en klar plan om hvordan du skal få nedbetalt gjelden.