Velvære ala Murmansk

Se bildet større Marina Agafonova fikser håret på en kunde. Hun er ansatt hos Evy Frisør.

Andørja har fått et tilbud mange vil misunne dem. I Herredshuset på Ånstad er det nemlig flyttet inn et par fra Murmansk.



Sasha Agafonov tilbyr nå Fot og massasjeterapi fra eget nyinnredete studio, mens kona Marina er ansatt hos Evy frisør.



– De har blitt kjempegodt mottatt. Folket strømmer til for å bli knadd og få fotbehandling. Du kan tro vi er glade for at det er kommet et slikt tilbud her ute hos oss, sier Petra Marie Frantzen ved frivillhetssentralen,som er i samme bygg.



Og det får vi tro henne på. Sahsa fra Murmansk har russiske og finske fagbrev innen sykelpeie, massasjeterapi og podiatry.