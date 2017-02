Se på den ja!

Harstad Havn er i gang med å lage en molo og en havn i sentrum som vil bety mye for byen. Kunster Geir Samuelsen mener bestemt at en molo i betong og flytebrygger fort kan bli kjedelig. Han har derfor lansert en skulpturidè for Harstad Havn som de veldig gjerne vil skal realiseres.



– Jeg har vært i møter med Harstad Havn, og fikk tilbakemelding i dag på at de vil tilrettelegge for skulpturen, sponse strømuttak/oppkobling og sponse strøm, men penger utover dette har de ikke budsjett til, forteller Samuelsen.

Se bildet større Statuen av Tore Hund som Geir Samuelsen har satt i sjøen rett utenfor huset sitt i Vika FOTO: Geir Samuelsen

– Ideen er å lage en skulptur som symboliserer vilje og ambisjon. En skulptur som vil få

nysgjerrige folk til å ta turen ned på moloen og samtidig en utsmykking av moloen som

ønsker båtfolk vel i havn. Skulpturen vil være moloens "gallionsfigur" og gjøre et vanlig

båthavnbesøk til en litt større opplevelse. sier kunsneren bak både Selsbanes seil og Tore Hund statuen i Vika.



Altså: Harstad Havn er positiv til skulpturen Geir Samuelelsen har vist dem modellen av. Da blir det vel slik?

Se bildet større Selsbanes seil i nordlys. Også et produkt av en produktiv og dyktig kunster. FOTO: Inge Bjørn Hansen

Skulpturen:

En mann har klatret så høyt han kan i en stige og strekker seg så lang han er etter en stjerne som han plukker ned fra himmelen.

Teknisk:

Stjernen vil lages av rustfritt stål/syrefast stål med glassflater, og vil ha innvendig varmt LED-lys dekorlys, som ikke vil blende skipstrafikken, men lyse dunkelt rundt og ned på skulpturen så den vises i mørketiden. Mannsfiguren vil lages i en PVC med en ytre kappe av herdet mikrosement som tåler ekstreme forhold, og gir figuren rett patina.



Stigen skal lages av syrefast stål



Størrelsen på skulpturen er mer eller mindre lik en normal stige og størrelse på person. Størrelsesforholdet til moloen er her ikke vist rett på bildet. Moloen vil være over dobbel

så bred enn hva modell viser i størrelsesforhold.