Orkanen ble til liten kuling

I flere dager har vi blitt truet og advart og skremt med stormen som skulle komme til hele Nord-Norge i dag, onsdag — og som kanskje til og med skulle bli til orkan før den traff skikkelig.

Flau storm

Så har riktignok meteorologene vært nokså tydelige på at helt sikre på hvor sterk vinden kom til å bli, det har de ikke vært. Og siste døgn har de moderert seg kraftig i forhold til hvor stygg «han» skal bli.

Og det ligger definitivt an til en svært flau storm, i hvert fall i Harstad og umiddelbar omegn.

Ikke engang på Tjeldsundbrua ser det ut til å bli særlig heftig neste døgn.

For det meste bris

For når vi studerer yr.no-varselet for det neste døgnet, ser vi at det altså ligger an til stiv kuling, 15 meter pr. sekund, mellom kl. 21:00 og 22:00 i kveld, onsdag.

Ellers skal det stort sett bli varierende bris, av typen laber, lett eller frisk.

Nedbør

Nå hører det med til historien at det riktignok skal bli nokså solide mengder nedbør i dag og i morgen (og fredag, også, for den saks skyld), nedbør av varierende fasthetsgrad.

Men kan man vente annet når vi skriver januar i Nord-Norge?