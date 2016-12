Oppgraderer i takt med at DABen kommer

Sivilforsvarets oppdaterer mer enn 1200 varslingsanlegg i Norge til det moderne og sikre Nødnett når FM-nettet gradvis skal skrus av over hele landet.

Først ute er Nordland fylke, der FM-båndet avvikles for nasjonal kringkasting 11. januar 2017. Når de nasjonale radiokanalene går over på DAB, skal Sivilforsvarets varslingssystemer være virksomme på Nødnett.

I Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt som dekker viktige deler av Nordland; Ofoten, Lofoten og Vesterålen, blir 40 varslingsanlegg bygget om for å kunne styres via Nødnett allerede i januar 2017.

I resten av distriktet, som dekker Sør-Troms, blir det nye systemet for varsling av sivilbefolkningen slått på i desember 2017. Dette gjelder 30 anlegg som inntil videre blir styrt over FM-nettet.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at Nødnett skal være den nye formidleren av de signalene som er nødvendige for å utløse de karakteristiske alarmene som er plassert på offentlige og private bygg over hele landet.