Om Grottebadet og tunnelen gjennom Harstadåsen

Harstadpakken lager en ny tunnel rett gjennom Harstadåsen, med inngang på Seljestad og på Sama. Tunnelen blir 1450 meter lang, med to nødutganger. Arbeidet med selve tunnelløpet foregår så langt unna Grottebadet, at det ikke skal utgjøre en risiko for brukerne av Grottebadet.



Selve tunnelløpet er på det nærmeste 250 meter unna Grottebadet, mens den nordre nødutgangen på det nærmeste er 130 meter unna Grottebadet. Denne tunnelen er også vesentlig mindre i omfang enn hovedtunnelen, og derfor sprenges det mindre salver her.



I forkant av arbeidet er det gjort geologiske befaringer av anlegget, tidligere geologiske rapporter er vurdert og fjellet langs tunneltraseen er vurdert.

Rystelsesmålinger

Det er utarbeidet grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates på de enkelte bygninger, og dette er regulert i Norsk Standard. De som utfører sprengingene skal holde seg innenfor disse grenseverdiene. I nærheten av Grottebadet er det satt spesielt strenge krav til rystelser. For å holde kontroll med dette er det satt ut en rystelsesmåler i Grottebadet, som registrerer og avleser rystelser automatisk.





Disse målingene brukes for å justere sprengings-salvene dersom rystelsene begynner å nærme seg grenseverdiene. Når det sprenges i fjellet vil gjester og ansatte i Grottebadet kunne kjenne at det rister. Bevegelsene er små, og det er svært lite sannsynlig at det skal oppstå skader. Vi følger hele tiden situasjonen tett.

Ferdig sprengt i løpet av våren 2018



Tunnelen drives i retningen fra Seljestad mot Sama. Etter planen skal tunnelen være ferdig sprengt i løpet av våren 2018.



Når det er hull igjennom fjellet er det fortsatt mye som skal gjøres: Vi skal bygge ferdig vegen, gjøre dreneringsarbeid og vann- og frostsikring, montere ventilasjon, lys, sikkerhets-utstyr, vi skal asfaltere og merke opp, og ha øvelse med nødetatene. Målet er å åpne tunnelen for trafikk i løpet av høsten 2019.