Bakke-Jensen til Harstad for å snakke om EU/EØS

Den nye EU/EØS minister Frank Bakke-Jensen og Nord-Norges Europakontor i Brussel kommer til Harstad 2.februar. Anledningen er noe så fint som «Den første Europakonferansen i Harstad». For 800kroner kan meningmann delta på konferansen. Studenter og medlemmer får rabatt.

Arrangør er Harstadregionens Næringsforening. I teksten som følger med invitasjonen til konferansen står det at Næringsforeningen ønsker å sette fokus på arenaskapning, nettverksbygging og ikke minst kompetanse for å få tak i penger gjennom EU/EØS. Dette håper næringsforeningen vil skape innovasjon, kunnskaps- og næringsutvikling.

Videre står det fra Næringsforeningen:

De regionale utviklingsmidlene som fordeles av fylkeskommunen er varslet å bli sterkt redusert. Dette innebærer at regionene må starte å se på EU-programmer som et mulighetsområde. Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2016 viser at det er forventet størst økonomisk vekst i vår region. Dette mener næringsforeningen kan være en katalysator for annen innovativ virksomhet og økt samarbeid. Disse mulighetene og prosessene må vi her i Nord ta eierskap til.

Europakonferansen blir dermed første trinn i dette arbeidet.