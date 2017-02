Supertorsdag i Bakgården!

Alan Walker er mannen, eller skal vi si unggutten bak Monsterhiten ”Faded”. Den er er spilt av 1,5 milliarder ganger på YouTube og Spotify. Dette er altså mannen som i august kommer til Harstad for å skape magiske øyeblikk og sørge for en kanonåpning av BAKgården 2017.



– Vi har gjort et skup, og er særdeles fornøyde med at vi har greid å få Alan Walker til Harstad og BAKgården. Han legger snart ut på en omfattende turné på det amerikanske kontinentet, og er ettertraktet på festivaler over hele verden. Han skal bare gjøre fire jobber i Norge i sommer, og én av dem er altså i Harstad, sier en kokfornøyd festivalsjef Jan Santocono i en pressemelding som er sendt ut.



Trykk her og hør ”Faded” og tre andre av verkene bergenseren har laget.

Om Allan Walker skrive de følgende:

19-år gamle Alan Walker slo altså gjennom med et brak da han ga ut låta ”Faded” på tampen av 2015. Drøye ett år senere er låta blitt spilt nesten en milliard ganger på YouTube. Suksessen har snudd opp ned på livet til artisten, som laget låta hjemme på gutterommet i Fana utenfor Bergen. I stedet for å gå på folkehøgskole, som planen var, reiser han nå verden rundt og opptrer på store festivaler.



– Alan Walker er særdeles etterspurt artist og musikkprodusent, også i Asia og resten av Europa. I tillegg til at de nå altså satser på det amerikanske kontinentet. Han debuterte på scenen i forbindelse med X-games i Oslo for ett år siden, men har siden rukket å gjøre hundrevis av konserter over hele verden. Han varmet blant annet opp for Rhianna på tre stadionkonserter. Han er blitt varm i trøya, så det er bare å begynne å glede seg til konserten i BAKgården, sier produsent Børge Hoseth.



Alan Walker fikk ikke uventet en Spellemann-pris for årets låt tidligere i år, og har mottatt pris både under MTV-awards og den prestisjetunge European Border Breaker Award.



– Vi gleder oss enormt til Alan Walker kommer til BAKgården. Det kommer til å bli litt av en torsdagskveld i BAKgården når både Sondre Justad og Alan Walker inntar scenen vår. Vi er helt sikker på at det blir fullt denne kvelden og at de to kommer til skape magiske øyeblikk for verdenes beste konsertpublikum. Kom og føl den unike stemninga i BAKgården, sier festivalsjef Jan Santocono.