Lokal musikal på kulturhuset fredag

Se bildet større FOTO: Inge Bjørn Hansen

Musikkmiljøet i Harstad er rikt og mangfoldig. Musikaler er det imidlertid ikke så mange som har satt opp i Harstad.



Anne - Merethe Ursin har vært aktiv i byens sang og teatermiljø i mange år. Hun har nå skrevet musikalen "Fiskerkona" der handlingen finner sted på et nord-norsk fiskevær på begynnelsen av 1900-tallet.



En klassisk historie med kjærlighet, intriger, død og humor. Forfatteren av manus har også skrevet tekstene som lokale aktører som Harald Markussen, Sigrun Loe Sparboe og Magnus Wærness har bidratt med å sette musikk til. Musikalen settes opp 24 februar 2017 i Kulturhusets storstue.



Alle aktører på scenen, både skuespillere og musikere er lokale. Annette Ekman, Gunn-Anita Vasshaug, Stine Slettbakk, Nathalie Kjærem, Silje Aspenes, Anne-Merethe Ursin, Jørn Heyerdahl Pedersen, Geir Eriksen, Per Ove Kjærem, Trond Ellingsen, Sigrun Loe Sparboe.



Det vil bli laget et virtuelt miljø på scenen med flotte kulisser som er utsmykket av Lena Bergstad. Dette er en urfremføring både i tekst og tone. Bente Reibo har ansvar for regi.



Fredag klokken 1930 i Storsalen. De som møter før kan vite at serveringen starter en time før forestillingen.