Halvar og Marcus først i burgerkøen

I dag åpnet endelig, vil noen si, Burger King sin restaurant i Harstad. Eller nærmere bestemt i Kanebogen Amfi.

Først i køen var to svært så burgersultne gutter. Halvar Strand og Marcus S. Helmersen hadde møtt opp i god tid, og da daglig leder Hanne Lindqvist klippet snoren var de aller først i køen. Til stor glede for seg selv vil vi tro. En hamburger til søndagsmiddag er gode greier.

Det rapporteres om mye folk, men at køen glei lett og fint.

Hanne Lindqvist vil fungere som daglig leder inntil ny er på plass senere i vinter. Hun er i dag driftssjef for Burger King/Franchise Nord.