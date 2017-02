Hålogaland Avis legger ned papiravisa

- Papiravisa tar for mye tid og penger. Vi vil bruke kreftene på journalistikken, sier Inge Bjørn Hansen.



Hålogaland Avis ble etablert i 2011, først som en todagersavis. Senere gikk den over til å komme en dag i uka. Så gikk avisa konkurs i 2015, men redaktør Inge Bjørn Hansen satset videre sammen med IT-ansvarlig og ombrekker Trond Bendiktsen. Nå rigger Hansen også om drifta, på god vei inn i et nytt avisår har han tatt følgende beslutning: Papiravisa legger ned - Hålogaland Avis satser videre på nett.



#Rett og slett for dyrt

- Å drive ei liten papiravis som dette, det går ikke. Det er for store utgifter, og vi bruker for mye tid på papiret. Vi vil heller bruke kreftene på journalistikken, sier Hansen. Opplaget har også gått gradvis ned de seneste åra, og det utfordrer også evnen og økonomien til å lage et godt produkt. Annonsemarkedet har også tatt en vending ingen som driver papiravis i dag liker. Vemodig, men sant, erkjenner Hansen. Nå er ambisjonen å fortsette med en offensiv og god nettavis - med abonnement.

Det nye blir bra

- Vi kommer ikke til å låse ned fellesnyheter, politinotiser og lignende. Men når vi ikke har papiravis, får vi mye mer tid til å lage god journalistikk. Det kommer til å bli mye mer innhold. Og selvsagt en lavere pris enn for papiravisa, sier Hansen.



Han sier alle planer for den nye strategien ikke er lagt, men letter litt på sløret når han røper at innholdet etter hvert kommer til å stå mer i stil med navnet, nemlig nyheter også fra andre deler av Hålogaland. De seneste åra har avisa mottatt 6-700.000 kroner i pressestøtte. Hansen sier at det nå vil bli aktuelt å søke pressestøtte for den digitale utgaven. Pressestøtten ble plattformnøytral for noen år siden, og skal i så måte være den samme for betalte nettaviser.



– Jeg har ikke alle detaljene klare her, sier Hansen. Redaktøren understreker også at abonnentene som har forskuddsbetalt abonnement til gode, vil få et godt tilbud på den nye digitale avisen. De siste månedene er det ikke sendt ut nye fakturaer på abonnement. Det vil si at flere hundre har fått den gratis. Bedre det enn å sitte igjen og skylde en mengde folk penger. Jeg vil forslå for de som mener de ikke har får papiravisa de har betalt for og har noen hundrelapper til gode at de mottar en svært sjenerøs og lang tilgang til nettavisen. De fleste vil nok slå til på den. Den siste tiden har vi også fått mange avbestillinger fra folk som kun vil lese på nett og ikke ha papiret tilsendt sier Hansen.

Ta kontakt

Han sier at det vil komme mer informasjon på nettsiden og avisas Facebookside. De som har spørsmål eller eventuelle krav, eller rett og slett ønsker å lære seg å logge seg inn på nettsiden kan sende mail til ibh@haalogalandavis.no. Der vil de få de svar de trenger.



Den erfarne avislederen understreker samtidig at det er litt vemodig å legge ned papiret.

– Det er klart. Jeg har jobbet lenge med dette, og startet opp flere aviser. Samtidig var jeg med da HTG gikk tidlig på nett, og jeg har tro på at dette skal være mulig å lykkes med. Så får vi håpe at leserne er med oss videre. Vi skal gjøre hva vi kan for å lage nyheter som er litt annerledes enn hos andre, og kanskje også noen overraskelser, avslutter redaktør Inge Bjørn Hansen.