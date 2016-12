Fire soldater i HV-16 er blitt historisk

Fra 2016 har Forsvaret innført en egen karrierestige for spesialister – i tillegg til dagens karrierestige for offiserer. Dette gjelder også for Heimevernet og i så måte hadde HV-16 nylig en merkedag da de fire første område-sjefssersjanter ble beskikket til graden stabssersjant. Dermed blir soldatene de første sjefssersjantene i HV-områdene i HV-16 noen sinne.

- Nå er vi endelig i gang med innføringen av ny militær ordning i HV-16 sine avdelinger. De nyutnevnte stabssersjantene skal jobbe tett med områdesjefene og de skal utgjøre et lederteam, som skal øke avdelingenes operative evne, sier kommandérsersjant Thomas Moelv, som er sjefssersjant i HV-16.

Han får støtte av oberst Ole Kristian Karlsen, som er sjef for HV-16. Det var han som fikk gleden av å kle på de nye distinksjonene til de fire nyutnevnte.

- Jeg har store forventninger til de nye stabssersjantene og deres videre arbeid. I løpet av 2017 skal alle områdene i HV-16 få utnevnt sin stabssersjant.

De fire nye stabssersjantene i HV-16 er Dag-Richard Mørk i Ofoten HV-område, Jan Rune Hauge fra Lofoten HV-område, Jan-Erik Winther fra Evenes HV-område og Viktor Olsen fra Lyngenlinja HV-område.

Forsvaret får heretter to karrierestiger: Ei offisersøyle for personell med krigsskoleutdanning eller akademisk utdanning og kvalifiseringskurs. I tillegg kommer ei spesialistsøyle for personell med befalsutdanning og/eller viktig akademisk kompetanse eller realkompetanse.

Stabssersjantene i HV-16 vil være viktige støttespillere for områdesjefene og de vil ha et spesielt ansvar for å sikre at avdelingene gjennomfører gode og effektive årlige treninger.

- Stabssersjantene vil bli gitt et spesielt ansvar for å sikre at HV-16 sine avdelinger har gode grunnleggende militære ferdigheter, sier Moelv.