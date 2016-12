Ei skattekiste av ei årbok

Se bildet større EGGSANKING: Leif Arne Heløe deler et bilde fra eggsanking før i tiden. Se bildet større BARNDOMSMINNER: Inger A. Lunds bilde. Kjenner du noen av dem på bildet? PS: Det var brus på de flaskene.

Årboka for Bjarkøy er ute i handelen. Ei velskrevet bok med godt fortalte historier fra gammelt av, og gode beskrivelser av livet på Bjarkøy i litt svunnen tid.

En årbokredaksjon bestående av Willy Storvik, Gerd Torill Grønmo og Einar Furu har sammen med May-Britt Storvik som har satt sammen boka gjort en god jobb med å engasjere skribenter. Gode skribenter.

I årets bok er det historier fra Steinavær, Øystein Aas skriver til og med om å hente stein fra Steinavær. Leif Arne Heløe levere en levende beskrivelse om sjøfugl og eggsanking hvor familier dro ut i skøyter for å sikre seg herligheten.

Ellers så kan jo de som ikke visste det fra før av lese det som for dem blir en nyhet; det har vært gruvedrift på Meløyvær. Magnetitt var råvaren man hentet ut. Også der faktum at Bjarkøy på 1950-tallet stemte ut nynorsken fra skolen der ute er beskrevet—på nynorsk selvfølgelig. Kjell T. Heggelund tar for seg den delen av historien.

I det hele en historiebok verdt å ha i sitt eie. Leser du om Bjarkøyslektas etterfølgere vil du også kunne bli tatt i å måtte lese to ganger bare for å sjekke at du leste riktig navn. Vi siterer:

«Maleri fra Gavnø slott av Gørvel Fadersdatters andre ektemann».

For oss var i alle fall fornavnet Gørvel spillernytt.

Det bør nevnes at Inger A. Lund har den første artikkelen i boka. Den omhandler hennes barndoms liv tidlig på 1950-tallet. Vel verdt å lese, og sikkert gjenkjennende for mange.

Alle artikler er rikt illustrert. Mange flotte bilder altså.

Vel, det var dagens reklame. God tur i butikken for å kjøpe boka.