– Nifst og utrolig rart, sier Kristin Green Nicolaysen, som fikk en blindpassasjer som sidemann på Norwegian-flyet til Evenes. Sikkerheten er uansett ivaretatt, understreker Norwegian og Avinor.



Det er Bladet Vesterålen som i dag bringer denne litt underlige historien.

Ugyldig billett

Flyet skulle egentlig gå klokka 20, og var allerede en del forsinket da det etter ombordstigning på Gardermoen ble oppdaget at man hadde med seg en passasjer for mye.



– Litt humoristisk ble det ropt over høyttaleranlegget at vi så ut til å være én for mye. Da ingen reagerte, prøvde da ansatte igjen – både på norsk og engelsk – å spørre om noen av oss egentlig skulle ha vært på et annet fly. Det endte med full identitetssjekk og framvisning av billetter. Da begynte min sidemann å rote rundt i lommene, og trakk opp en billett som han ga til purseren, sier Nicolaisen til Vesterålsavisa.



