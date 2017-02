Mulig nytt storfunn av olje i Barentshavet

Pressemelding:

Lundin og partnerne har gjort et oljefunn på mellom 35 og 100 millioner fat 30 kilometer nordvest for Alta- og Gotha-funnene i Barentshavet.

Det er Filicudi-prospektet i lisens 533 som er undersøkt. I tillegg til Lundin og Aker BP, er Dea Norge medeier i lisensen.

Mulig nytt storfunn av olje

Reservoaret skal ha store likhetstrekk med Johan Castberg, som ligger 40 kilometer nordøst for det nye funnet. Partnerskapet vurderer å bore to nye prospekter i samme lisens innen utgangen av året. Hufsa og Hurry er anslått å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat. Lundin sier at området oljen er funnet i kan sammenlignes med Johan Castberg-funnet til Statoil, og at det finnes et ressurspotensial i lisensen 533 på opptil 700 millioner fat.



Hvis det skulle vise seg å stemme vil det grovt sagt doble Lundins eksisterende funn på Alta og Gohta



Barentshavet innfrir



Dette er veldig gledelige nyheter og er et nytt og viktig signal på at Barentshavet innfrir, mener Kjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic. Vi er fortsatt bare i startgropen av leteaktiviteten i Barentshavet og vi har stor tro på at de neste store funnene på norsk sokkel vil bli funnet nettopp her smiler representantene fra Petro Arctic. Dette funnet er veldig positivt for ressursanslaget i området og vil være ytterligere byggesteiner til en realisering av en terminalløsning på Veidnes.



Flere 100 milliarder skal investeres i Nord-Norge den neste årene



Nå kommer utbyggingene i Barentshavet på løpende bånd. Aktiviteten ute i havet gir ringvirkninger på land - Denne aktiviteten vil gi store ringvirkninger i hele landsdelen og våre medlemsbedrifter er klare til å konkurrere om oppdrag avslutter to fornøyde ansatte i Petro Arctic.