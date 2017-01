Turist fast på fjelltopp i uværet.

Reine: En utenlandsk turist meldte ca kl. 1500 at han befant seg på Reinebringen, og at han hadde skadet foten. Han meldte at han ikke kunne komme seg ned ved egen hjelp.

Vestvågøy Røde Kors var på tur opp på fjellet med mannskaper for å prøve å få mannen ned. Personen er lokalisert av Sea King. På grunn av svært dårlig vær, fikk helikoptret problemer med å komme til den skadde.

Alt som er mulig gjøres for å få berget mannen. Alpin Redningsgruppe er på tur fra Svolvær til Reine for å bistå.

Siste nytt er at på grunn av værforholdene har mannskapene fra Røde Kors snudd og gått ned fra fjellet. Vurdert det ikke forsvarlig å fortsette. Mannskaper fra Alpin Redningsgruppe vil imidlertid prøve å komme seg opp til den skadde.