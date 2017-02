God landbrukspolitikk for det sentrale østlandsområdet

Det er trist å se hvordan regjeringen i høringsforslaget til ny Landbruksmelding går til angrep på den norske landbruksmodellen. Meldinga fokuserer ensidig på mengde, lav pris og tilrettelegging for flytting av produksjon sørover i landet. Dette er stikk i strid med det forbruker¬ne ønsker, nemlig lokal mat av høy kvalitet. Det er ikke tvil om at forslagene i landbruksmeldingen vil få store negative konsekvenser for landbruket i Troms og Nord-Norge for øvrig.



Regjeringen legger opp til å fjerne en rekke distriktsvennlige ¬ordninger, noe som vil svekke landbruket kraftig her i nord. Bonden mister innflytelse i verdikjeden og risikerer ikke å kunne få levert produktene sine. Det legges opp til en sentralisert mat-produksjon, som tjener de store industrialiserte produsentene sørpå og som gir dagligvarekjedene økt makt, som om ikke den er stor nok allerede. Den nordnorske småbruker og bonde taper og vi «oppi her» får dårligere sjølforsyningsgrad og redusert beredskap i forhold til matvaresikkerhet.



Melkeproduksjon er bærebjelken i distriktslandbruket og står for den største verdi-skapningen i Tromslandbruket. Regjeringen ønsker å halvere antall melkekvote-regioner og inviterer dermed til sentralisering og utflytting av kvoter og produksjon til andre deler av landet. Troms er fra naturens side lite egnet til stordrift, og gårdsbrukene vil i liten grad kunne konkurrere i melkekvotemarkedet. Som om dette ikke er ille nok, så vil det også bli problemer med å opprettholde industrien på Storsteinnes og i Harstad når melkeproduksjonen går ned og arbeidsplasser der står i fare.



Bondens mulighet til å få levert en rekke produkter fjernes når regjeringen foreslår å avvikle markedsreguleringene på potet, egg og geit¬melk. Dette innebærer i praksis at spredt produksjon av disse produktene nærmest vil kunne opphøre over natta. I tillegg foreslås det å frata potetprodusentene kompensasjonen de får for lavere potetavlinger i nord, på grunn av klimatiske forhold.



Fjerning av markedsreguleringene vil også bidra til at dagligvarekjedene får økt makt i verdikjeden på bekostning av bonden. Det vil bli økt kontraktproduksjon, der bonden produserer på oppdrag av dagligvarekjedene, nært de sentrale bearbeidings-anleggene. Muligheten til å drive landbruk i hele landet blir en illusjon.



Regjeringen legger opp til sentralisering av kraftfôrbasert produksjon, deriblant gris. Dette vil raskt kunne føre til at viktige arbeidsplasser forsvinner i Troms. Ved Norturas anlegg i Målselv jobber det 150 personer med slakting og bearbeiding av gris, små- og storfe. Det er ikke vanskelig å forestille seg nedleggelse av dette anlegget når grise¬produksjonen sentraliseres ut av Nord-Norge.



Det er vanskelig å finne noen positive trekk ved regjeringens landbrukspolitikk. Økt lønnsomhet for de store og det industrialiserte landbruket sørpå er vi ikke tjent med. De grep som gjennomføres vil ikke gi noen økt lønnsomhet her i nord. Vi trenger økt fokus på lokal produksjon, redusert matsvinn og å gjenreise bonden som den viktige utviklingsaktøren og bidragsyteren til matvaresikkerhet som den faktisk er.



Fylkesrådet i Troms har bedt Stortinget avvise regjeringens forslag til landbruks-melding.