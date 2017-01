I utakt med folket

Er de folkevalgte i Harstad noe av de minst lydhøre tillitspersoner som går i to sko? Skal man tro alle kommentarer som florerer i de sosiale medier etter at formannskapet denne uken bestemte at bompengesatsene skulle økes, så er representantene ikke verdt fem sure sild.



Avgifter er ikke populære uansett når og hvor de kommer. Som regel stilner protestene, og de som blir pålagt avgiftene innser etter hvert at det er en dyd av nødvendighet å betale tiende til kommunen hvis den skal kunne opprettholde en viss servicegrad.



Bomavgift er godt kjent for den eldre garde i Harstadregionen. Tjeldsundbrua hadde i mange år bomstasjon hvor man måtte legge igjen noen kroner. Det gikk så langt at når brua var nedbetalt var det faktisk noen som tok til orde for at man skulle fortsette å betale slik at de som satt i brukiosken fortsatt skulle ha arbeid. Innkreverne var blitt gode bekjente som man kunne bytte noen ord med hvis det ikke var for lang kø.



Slik er det ikke med bomringen i dag. Her er det ingen milde stemmer og klirring i kronestykker for å komme seg inn i byen. Nei, nå blinker det i lys uansett hvilken retning du kommer fra. Opp til flere ganger treffer det ubarmhjertige lyset oss i løpet av noen minutter hvis man skal fra den ene siden av byen til den andre. Her er det ingen pardon. Kronene ruller ut av pengeboka raskere enn de kommer inn.



Det er ikke bare i Harstad at det er bomring. Faktisk er det rekord i antall bomveger her i landet akkurat nå. Verdt er det også å legge merke til at Harstad har de billigste bomavgiftene i landet. Tromsø vil for eksempel få tre ganger så dyre passeringer når de setter sine bommer på plass. Forskjellen fra den byen til Harstad er imidlertid at pengene skal finansiere den aktuelle veistrekningen, ikke gangstier og sykkelbaner over hele byen. Brukiosken i Tjeldsund skulle da også kun finansiere brua. Det er liksom rundt dette at det begynner å rote seg til i Harstad.



For, den aller våteste drømmen i dette Harstadpakke-eventyret har partiet Venstre. De innrømmer åpent at de ser for seg en by hvor sentrum skal bestå av fotgjengere, syklister og busser. Alibiet er grønt, og at det skal være helsebringende. Dette er det altså bilistene skal være med på å betale med de økte avgiftene. Et sentrum de ikke får nærme seg med bilene sine.



Men, det er ikke det som er det verste i denne saken. Hadde kommunen enda fra første stund sagt at regnestykkene var usikre kunne de folkevalgte kunnet slippe billigere unna kritikken. Kommunen informerte ikke om hva som var i ferd med å skje, enda både lederen av styringsgruppa, les ordføreren, og flere andre visste dette allerede før Stortinget behandlet saken. Noe vi har skrevet om her tidligere på lederplass. Dermed kommer kritikken nå. Og det i bøtter og spann.



Det kan ikke være slik, og skal ikke være det heller, at de som skal betale avgiften blir lurt til å rope hurra for en igangsetting med en lokkepris, for så å måtte oppleve at etter hvert som tallene avsløres, så økes satsene. Slikt oppleves som overtramp og maktarroganse. Noe da reaksjonene gjenspeiler ganske så klart.



I dette bildet skal også næringslivet i sentrum ha sin plass. Disse har krav på å bli hørt. Kommunen gikk sågar med på å ha et møte med dem hvor ønsker og ideer ble lagt frem. Den siste utviklingen i saken, hvor det fremkommer at man helst ser sentrum nesten bil og parkeringsfritt, viser at de folkevalgte blåser næringslivet i sentrum sine ønsker en lang mars.



Hvis Venstre får det som de vil skal altså bilistene som skal til sentrum for å handle ikke få parkere, men være med på å betale for å lage det slik at næringslivet her skal havne i store problemer. Ser dere den?



Og her er mer. Mye mer. Summa sumarum har dette ført til at befolkningen i Harstad reagerer voldsomt. Heller ikke det ser ut til å bry politikerne. De har bestemt seg. Til det beste for fremtiden, sier de.



Vi tror at det vedtaket som er planlagt gjort den 9.februar må funderes nøye rundt. Uansett så kan det ikke komme et vedtak som er så fremtidsrettet at de gående og syklende til sentrum møter stengte dører og tildekkede forretningsvinduer.



Harstad er verken Oslo eller Drammen! Kanskje verdt å lege seg på minnet for dem som har reist for å studere hvordan man gjør det der.