Timbuktu , Jarle og så Dagny da

Timbuktu & Damn! – en konsert du ikke kan gå glipp av!, er meldingen fra Bakgården. Det er avslutningen fredagskvelden under Bakgårdsfestivalen dere inviteres til her med å nevne den svenske rapperen. Før det skjer det imidlertid også noe på scenen. Jarle Bernhoft med The Fassion Bruises er påmeldt. Skulle tro at dette også er noe å skryte på seg for arrangøren.

Dagny tilbake

Og det er mer å glede seg til denne kvelden. Aller først ute er et foreløpig ikke navngitt lokalt band. Og så kommer Dagny da. Tromsøjenta som har foreldre fra Harstad som har tatt musikkverdene med storm. Noe for eksempel noen i Harstad luktet lenger før det store gjennombruddet kom.



– Å hente Dagny tilbake til Harstad – hun spilte på Harstadkonferansen i 2013 – var noe vi virkelig ønsket. Dagny er jo en popsensasjon som i år har slått gjennom for fullt. Hun har spilt på det som er av store festivaler i Norge, og også vi tror karrieren hennes bare er i startgropa, sier en fornøyd festivalsjef Jan Santocono.



Da Dagny ga ut singelen Backbeat i fjor høst, løsnet det virkelig for den londonbaserte tromsøværingen. Hun fikk platekontrakt med Republic Records – selskapet til bl.a. Taylor Swift og The Weeknd – ga ut debut-ep-en Ultraviolet, turnerte i ett og gjorde promo- og festivaljobber i både inn og utland. ”Alle” mener Dagny er en artist som kan komme til å bli enda større, fra den britiske musikkbibelen New Musical Express (NME) til avisa The Guardian og Spotify, hvor Dagnys musikk er blitt strømmet over 25 millioner ganger.



– Dagny er en fullbefaren musiker og artist som har jobbet målrettet i en årrekke. Kombinasjonen av knallsterke, originale pop-låter som treffer bredt, og en tydelig og strek scenepersonlighet , gjør at publikum i BAKgården allerede nå kan begynne å glede seg til hun skal stå på scenen vår. Vi liker å si at hun er halvt harstadværing, siden begge foreldrene hennes kommer fra Vågsfjordens perle, og vi er sikker på at det kommer til å bli en magisk konsertopplevelse, sier produsent Børge Hoseth.

Så konklusjon for fredagen er:

Scenen blir fylt opp av musikk fra store orkestre. Arrangøren mener at dette blir en kveld hvor det blir umulig å stå i ro. Rytmer og liv fra artistene kommer til å sørge for at publikum går svett og lykkelig hjem.



Gå inn på hjemmesiden til Bakgården ved å trykke her. Så kan du høre og se hva fredagsartistene har å by på gjennom å se musikkvideoer.



God fornøyelse.