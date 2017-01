Isprinsessen best i landet

Se bildet større Øverst på pallen under Landsmesterskapet på Hamar. FOTO: Privat Se bildet større Isprinsessen sammen med sin franske trener Eric De Mena FOTO: Privat

Ingrid Louise Vestre er navnet på den talentfulle jenta. Hun er født i mai 2002, og begynte med kunstløp da hun var 5 år. Hun bor i Bergen sammen med familien og er medlem i Bergen Kunstløp Klubb. Tilknytningen til Andørja har hun gjennom sin mor Inger-Anne Arvesen, som tilhører familien Arvesen som i dag driver blant annet Kleiva Fiskefarm.

Best i landet

Sesongen for kunstløp er for lengst i gang. Ingrid Louise har deltatt i fire Norges Cup-stevner, og vunnet dem alle. Noe som har gjort at hun har fått lov til å representere Norge i to år allerede under internasjonale stevner. I desember greide hun en flott 15 plass under et internasjonalt stevne i Budapest.







Og så til det aller siste, forrige helg vant hun landsmesterskapet som ble arrangert på Hamar. Et skikkelig hopp opp fra i fjor, da hun kom på fjerde plass.

Mye trening

Kunstløp ser så lett ut. Utøverne danser som om de er på luft over isen. Men, det ligger trening bak. Mye trening. Spesielt om man ønsker å komme langt i idretten. Tross sin unge alder trener Ingrid Louise opp til 3-4 ganger pr. dag 6 dager i uka! Hver sommer trener hun 6 uker; fordelt på treningsleir tre uker i Andorra, to uker i Montpellier i Frankrike og en uke i Bergen

Hålogaland avis har ikke fått snakket med kunstløpersken, Vi har som dere ser fått noen flotte bilder, og noen bakgrunnsopplysninger. Vi har også fått vite at en sommer uten et besøk på Engens er ingen sommer i det hekle tatt for henne.