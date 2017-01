Arctic Race kommer «hjem»!

Se bildet større Første etappe starter fra Engenes. FOTO: ARN17_generik_v9

Torsdag 10. august blir duoen Knut-Eirik Dybdal og Ole Skaardal hyllet på hjemplassen. De hadde en idé ingen trodde var mulig å gjennomføre. I 2009 under Tour de Andørja i 2009 ble den ville tanken født. Som alle vet ble Arctic Race of Norway ikke bare med tanken. Og i august skjer altså en ting til som ingen trodde var mulig. Arctic Race of Norway har sitt startpunkt i hjembygda til Dybdahl og Skaardal.

To ganger Salangen

Løypa derfra er også er fryd for publikum i Troms. Spesielt Salangen og Tromsøområdet kan glede seg. I Salangen skal folket få oppleve at første etappe, som går til Narvik, går gjennom bygda, og også at starten på etappe to går fra Sjøvegan. En etappe som ender på Bardufoss.

Også Tromsø får gleden av å se syklistene to ganger. Den tredje etappen går som følger: Lyngseidet-Nordkjosbotn-Malangen, før den ender opp i Finnvikdalen på Kvaløya. Dette regnes også som den mest spektakulære etappen for syklistene, og ikke minst for dem som lager bildene fra rittet som skal ut i verden.

Siste etappe er lagt til Tromsø Som sist gang rittet var i byen blir avslutningen noen runder på Tromsøya. Denne gangen er det imidlertid lagt inn litt mer motbakker.

Hele opplegget ble presenter i Oslo i dag morges under en stor pressekonferanse.