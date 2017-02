Fra minus 52 millioner til pluss nesten 82 millioner kroner

Harstad kommune går med et driftsmessig overskudd for 2016 på nesten 82 millioner kroner. Et resultat det er verdt å merke seg for en kommune som så sent som i 2011 hentet overskrifter i media for et underskudd på 52 millioner kroner. En snuoperasjon av de sjeldne altså.



Ordfører Marianne Bremnes er selvfølgelig svært glad for det administrasjonen la på bordet i formannskapssalen i dag.

– Dette må vi si oss veldig fornøyd med. Harstad har altså greid i løpet av få år å snu store underskudd til overskudd. På landsbasis sier de seg fornøyd hvis kommunene klarer en margin i pluss på 1,7 prosent. Her hos oss snakker vi nå om 5,7 prosent. Jobben som er gjort fra alle i kommunesystemet for å få dette til er svært bra, sier Bremnes.

Helse og omsorg

Ordførere sier videre at den store snakkisen i forbindelse med fremleggingen av 2016-resultata var at til og med Helse og Omsorg gikk med et lite overskudd. En etat som i mange år har stått for de største underskuddene og feilbudsjetteringer.

– Her er det virkelig gjort et godt arbeid. Vi har hatt to personer ansatt de siste årene kun for å se på hva som kunne gjøres innenfor Helse og omsorg. Høye tall for sykefravær og bruk av vikarer har flørt til store underskudd. Gjennom et godt samarbeid mellom ansatte, administrasjonen og politikerne har vi altså nå greid å snu underskudd til overskudd. Arbeidet er ikke ferdig, men vi er kommet langt på vei her, sier ordføreren videre.

Skal brukes

Overskuddet for 2016 gir kommunen penger i kassa og handlingsrom. Noe som nok trengs. Her er store utbygginger på gang, og nye står i kø.

– Pengene skal ikke saltes ned. Kommunen har et disposisjonsfond. Selvsagt vil det bli satt av penger der. Ut over det vet vel alle at det er store prosjekter igangsatt og på tur her i kommunen. Her er det store forventninger fra befolkningen til at kommunen skal trå til. Jeg kan jo nevne at en fornyelse av skolen på Bergseng ligger i fremtidsplanene. Likeså er det snart på tide at vi begynner å snakke om et nytt rådhus her i byen. Derfor er det slik at vi i dag skal sutte som best vi kan på den karamellen vi fikk, men være realistisk og innse at tross penger på konto, så ligger det store utfordringer og venter, avslutter en fornøyd ordfører, som kan se litt lysere på politikerhverdagen i tiden som kommer.