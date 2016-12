Takker Andørjing for Kina-normalisering

Den kinesiske ambassadøren til Norge har i et julehilsen i dag personlig takket Andrørjingen Arild Vollan for ypperlig arbeid med å normalisere forholdet mellom Kina og Norge.

Dette er en komplisert sak som altså viser seg å ha vært en enkel løsning på. Samhandling og personlig engasjement mellom Arild Vollan og Kinas ambassadør i Norge, Wang Min er en av årsakene til at den norske regjeringen i dag offisielt avblåste et dårlig forhold med Kina. Et forhold som for seks år siden kjølnet til is etter at Den Norske Nobelkomite gav fredsprisen til kineseren Liu Xiaobo. En mann Kina mener er en dissident. Blant annet mener han at Kina bør splittes opp i 20 nye land.

Nå skal altså alt være ved det normale igjen. I dag fikk det norske folk gjennom media melding om at «business is back on track», og at normale politiske kontakter gjenopptas.

I dag fikk også Arild Vollan et takkebrev og en julehilsen fra den kinesiske ambassadøren til Norge. Arild Vollan er i dag Arctic Green Seafood AS, og har i en årrekket arbeidet tett mot Kina. Derav den gode kontakten med ambasadøren. En kontakt somn har ført til at Vollan ved flere anledninger har invitert ambasadøren til Andørja og Ibestad. Her har Wang Min fått oppleve det beste av det beste av norsk narur og havfiske. Han har også fått møte og blitt personlig kjent med de som eier og arbeider i Kleiva Fiskefarm på Engenes og Gratanglaks i Gratangen. En kontakt som fortsatt pleies med stor omhu.

Forholdet mellom Vollan og ambasadøren er personlig og varmt. Noe som da også går klart frem av julehilsenen som Vollan i dag mottok.

Det som også går klart frem er at det fra kinesisk side anses at Arild Vollan, Andørja og Gratangen har spilt en viktig rolle i normalisetingsforhandlingene mellom Norge og Kina. Noe som første gang ble krsytalisert da Statsminiter Erna Solbeg i 2013 var på Engenes i lag med ambassadøren. Siden en gang har både Elisabeth Aspaker og Per Sandberg i kraft av stillingen som Fiskeriminister møtt kineserne på Andørja og i Gratangen.

Ambassadøren ser også frem til det videre samarbeidet med Norge og Vollan. Og han gleder seg til å treffe Arild Volans familie igjen etter juleferien.