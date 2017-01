Unikt fiskefartøt bygges i Grovfjord

PRESSEMELDING:

Grovfjord Båtbyggeri har signert kontrakt for et fiske- og fangstfartøy på 12,99 meter og 50m3 lasterom, med Brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen fra Storøya i Svolvær. Nybygget er planlagt ferdigstilt i november 2017, slik at det er klart til vinterfisket. Fartøyet er prosjektert og designet i et tett samarbeid med rederi, verft og NSK Ship Design.

Fartøyet er funksjonelt og effektivt, der man har valgt løsninger som letter arbeidsdagen om bord. Fartøyet har et lasterom på over 50m3, og er slik vi kjenner til unik i denne fartøygruppen.

Kommentarer fra Thomas Myhre NSK Ship Design:

- Vi har hatt en god prosess med brødrene Leif Einar og Bjørn Karslen og Vidar fra Grovfjord Båtbyggeri, som har resultert i et meget godt fartøy. Redusert fuel-forbruk, stort lasterom på 50 m3 som er mye for ett fartøy under 13 meter, er noe av det som kan nevnes.Designet GB-129 er utviklet av NSK Ship Design på vegne av Grovfjord Båtbyggeri, og vi skal nå fortsette med å utvikle en versjon i 10,99 meter og en versjon i 14,99. Vi ser frem til et godt samarbeid med verft og nye kunder, sier Myhre





Lofotposten

Lofotposten skriver i dag blant annet dette om det nye fiskefartøyet:

Moderne

– Dette blir altså vår tredje båt, og den blir moderne. Akkurat det å få en funksjonell båt som vi og mannskapet skal slippe å unødig streve og slite ombord på, var viktig for oss.

– Vi har hatt hjelp av NSK Ship Design i Harstad til å prosjektere nybåten, og den skal bygges på Grovfjord Båtbyggeri i Skånland kommune i Sør-Troms, et velrenommert båtbyggeri som også har bistått oss godt i planleggingen

Fire mann

Båten er utstyrt med lugarer, bysse, messe, dusj, garderobe og sanitærrom for et mannskap på fire personer, noe Leif Einar sier er perfekt. Med så få ombord var det viktig å planlegge og konstruere båten slik at oppgavene fysisk og praktisk lett kan løses.

– Vi har blant annet satset på et tredelt lasterom, som er utstyrt med vakumpumpeanlegg. Fisken kan da losses uten bruk av kar eller lignende. Vakuumpumpene sørger for ei bekvem og moderne lossing av fangstene, uten slit fra mannskapets side.

– Og prislappen blir vel 15 millioner kroner?

– Ja, noe i det prisleiet, men det gleder vi oss også over, fordi vi får en moderne arbeidsplass. Og det er mange år siden Svolvær kunne ta imot en flunkende ny fiskebåt som dette. Fisket er godt, og norske fiskere leverer sjømat til hele verden. Å satse på nytt når man kan, og glede seg over dette, kjennes veldig bra, sier Leif Einar Karlsen i fiskeriselskapet Sofie Svolvær AS til Lofotposten.