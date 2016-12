Underskriftsaksjon mot økte billettpriser

Det er nå lagt ut en link på internet til en underskriftliste fra folk i Øyriket. Begrunnelsen er de meldte økningene på billettprisene med ferge inn til Harstad.Etter at det ble klart at Fylkestinget gikk med på en pisøkning har sinnene kommet i kok. Nå er det altså en innbyggeraksjon på gang.

I aksjonens brev står det følgende:

«Innbyggerkrav om ny behandling av sak 0216/63 - regulativ for fergetakster troms.

Fylkestinget har vedtatt å øke fergetakstene i Troms med opp til 60%. Dette vil føre til en ekstrem økt kostnad for innbyggere som er avhengig av ferge for å pendle til og fra jobb, samt delta på aktiviteter for seg selv og barna.

Dette er helt uholdbart for de som rammes, og vil føre til en økt fraflytting og nedgang i etablering av nye innbyggere i områdene som rammes.

Det finnes pr i dag ingen annen måte å reise til og fra jobb/aktiviteter på en å benytte seg av ferge.

Innbyggerne som rammes av dette har en dobbel beskatning allerede i dag. Vi er tvunget til å betale fergebillett, og vi har fått bom-kostnader i forbindelse med harstadpakken som en ekstra kostnad og. Den økte taksten på fergene rammer usosialt, og vil bidra til å skape ett enda større skille i kommunen blant folk. Det er mange som nå må slutte med aktiviteter på fritiden sin rett og slett på grunn av økonomien. Og det er barn og unge som rammes hardest av dette».

Trykk HER og finn siden hvor aksjonen er startet.