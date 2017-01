Trenger én ekstra milliard til Harstadpakken

Se bildet større Slik skal Harstadpakken finaniseres

Skal Harstadpakken komme i havn med de tiltak og tilbud som opprinnelig ligger i den trengs det mer penger. En milliard kroner for å være presis må det tas inn. Styringsgruppa har sittet sammen og laget et regnestykke som går opp hvis alle er med å bidra.

Oppsiktevekkende er detkanskje at nesten en halv milliard av disse pengene kan taes inn på å få lavere renter på lån, samt å øke månedstaket for kjøring gjennom bom fra 60 til 80. Altså må du kjøre tyve ganger til gjennom bommen før du har resten gratis den måneden.

Styringsgruppa har også kommet frem til at man må øke bompengetakstene noe. Noe som skal gi 180 milioner mer i kassa innefor nedbetalingstiden. Harstad kommune skal bidra med 40 millioner kroner. Se forøvrig bilde to til saken hvor pengene skal hentes.

Her er Pressemeldingen som kom ut fra styrigsgruppa og Statenes Vegvesen i dag:

9. februar skal saken om utvidet finansiering av Harstadpakken tas opp i Harstad kommunestyre. Nå har styringsgruppen i prosjektet konkretisert sitt forslag.– Vi ønsker å gjennomføre alle tiltakene i Harstadpakken, men samtidig er det et sterkt ønske om at bompengene skal øke minst mulig, sier Maria Serafia Fjellstad (V), varaordfører i Harstad kommune og fungerende leder av styringsgruppen i Harstadpakken.

Etter fremlegget for kommunestyret i november 2016 har prosjektet og styringsgruppen jobbet videre med grunnlaget og har kommet med et konkret forslag til hvordan behovet for økt finansiering kan løses.

I de oppdaterte kostnadsberegningene som ble lagt frem i november ble det skissert at det trengs om lag 1 mrd. kroner ekstra for å finansiere den resterende porteføljen i Harstadpakken.

– Vi har sett på alle muligheter og i det lengste prøvd å finne andre tiltak enn å øke bompengetaksten. Vi har kommet et godt stykke på veg, men skal vi legge til rette for at hele porteføljen i Harstadpakken skal kunne bygges, må politikerne vurdere en generell takstøkning og en heving av passeringstaket i Harstad, forklarer Fjellstad.

Skal uansett standardisere rabatter og fjerne særordninger

Samferdselsdepartementet har allerede vedtatt å standardisere rabatter og fjerne lokale særordninger i bompengeprosjekter. Dette vil få konsekvenser også for Harstad.

– En av konsekvensene med det nye takst- og rabattsystemet som er vedtatt er at taksten i Harstadpakken uansett vil øke fra 12 kroner til 14 kroner, samtidig som rabatten for kjøretøy i takstgruppe 1 økes fra 10 til 20 prosent. Dette betyr at vi uavhengig av denne saken om merfinansiering vil bli bedt om å se på en del endringer i bompengefinansieringen av Harstadpakken. Da kan vi like gjerne ta tak i dette med en gang, og gjøre den til en del av hele saken om merfinansiering, i stedet for å gjøre det i to omganger, sier Fjellstad.

#Styringsgruppen har foreslått følgende tiltak for å øke inntektene til Harstadpakken:

For å komme i mål med behovet for mer midler er det foreslått en rekke forskjellige tiltak. I tillegg til å kunne kalkulere med lavere rente er det sett på mulighetene for lengre betalingstid, statlige, fylkeskommunalt og kommunalt tilskudd, heving av passeringstak, samt en generell takstøkning.







Hvis taksten for takstgruppe 1 økes til 16 kroner, vil det med AutoPASS-brikke reelt utgjøre en passeringskostnad på 12,80 kroner. Det foreslås også å øke taksten for takstgruppe 2 til 32 kroner.

Ny makspris på 1024 kroner pr. måned

Gitt at taksten blir vedtatt til 16 kroner, vil det med AutoPASS-avtale bli 12,80 kroner pr. passering, og gitt et nytt passeringstak på 80 passeringer så gir dette en makspris pr. måned på 1024 kroner.

Vegen videre

– Det er mange forutsetninger her, men får vi til dette så vil dette være tilstrekkelig for å finansiere den resterende porteføljen i Harstadpakken. Og da er det også tatt hensyn til nytt takst- og rabattsystem som uansett ville ha ført til økning i bompengesatsen, sier Fjellstad.

Det er viktig å understreke at dette bare er et forslag fra styringsgruppen. Skal man prøve på å gjennomføre de ulike tiltakene krever dette at det settes i gang forskjellige prosesser, både kommunalt, fylkeskommunalt og mot Stortinget. Uansett så er det opp til Harstad kommunestyre å fatte de nødvendige vedtakene som trengs for å kunne sette i gang de ulike prosessene.