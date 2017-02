Tidenes comeback. Vil tilbake på Stortinget!

– Min viktigste oppgave er å få all lakseoppdrett i lukkede anlegg, sier Bastesen som til helgen vil bli valgt til listetopp i Troms Kystparti.



Den viktigste oppgaven mener han er å få kontroll med lakseoppdrett på kysten melder Rørosnytt.



– Du skal ikke se bort at jeg kommer på Stortinget igjen, sier mannen som for mange år siden kom som en rakett inn i norsk politikk da han ibeste sendetid på Dagrevyen ba amerikanere som var mot hvalfangst å reise en viss plass.



Nå vil han altså inn i politikken igjen. Og nok en gang for Kystpartiet. Et parti som de siste årene er marginaliset nesten ned mot null. Til det siste har det vært Kvænangen og Skjervøy som har hatt noenlunde oppslutning rundt partiet lokalt.I begge disse kommunene ser det ut til at medlemmene går overi annet parti.



Bastesen slapp nyheten inne på Rørosvidda, omtrent så langt fra kysten som du kan komme. Han slapp nyheten i et TV-intervju med Rørosnytt under Rørosmartnan i dag.



Klikk her og se intervjuet Bastesen gav til Rørosnytt