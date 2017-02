Taxiene får ikke egne brikker for stengebommer

Årsaken til at drosjene har søkt om en slik brikke er at de ønsker å komme så nært som mulig opp til husene hvor de skal hente kunder som trenger assistanse for å komme seg inn i bilen. Tilrettelagt transport kalles det.



Kommunen begrunner avslaget med at det kun er i tilfeller hvor det er ekstremt glatt at en slik brikke ville kunne komme til anvendelse. De ser derfor ingen grunn til å gi ut en brikke som gjør at drosjene kan kjøre hele året gjennom disse bommene. Kommunen understreker at de veiene det er søkt om er prioriterte områder for strøing når det er glatt.





Saken skal opp i rådet for funksjonshemmede 17.februar.