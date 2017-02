Svalbard får giganthotell

Daglig leder Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom AS i Tromsø bekrefter torsdag kveld overfor nordlys.no at det nå er klar bane for planene om bygging av nytt, stort hotell på Svalbard.



- Det var viktig for oss at vi fikk løst dette. Med denne bekymringen ryddet av veien blir det mye lettere å gå videre med planene, sier Johnsen.



Planen er å bygge et stort hotell sentralt i Longyearbyen til nærmere 200 millioner kroner, med 150 rom, restaurant og full pakke.



- Vi setter i gang til våren eller til høsten, sier han.



Hvem som skal eie og drive hotellet er imidlertid ikke kjent, og Johnsen vil ikke røpe dette ennå.



Les hele saken hos nordlys.no ved å trykke her