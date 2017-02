Snart vet HLK når du legger deg! Og kanskje andre også?

NRK-Troms har en finurlig sak om de nye strømmålerne som er på tur inn i alle husstander. Her går det frem at vår teknsike tidslader byr på muligheter, ikke bare for dem som ønsker å ha et lettere forhold til strømleverandøren, men også for dem som ønsker å få et innblikk i hva du foretar deg i huset, og når du gjør det. For eksempel, når går du og legger deg? Eller, er du en slørv og vasker klær bare en gang i måneden, eller går vaskemaskinen i ett sett. Den siste opplysningen kan jo være god å ha for dem som ønsker å sende deg en melding om at det er tilbud på vaskepulver. Vel så galt er det nok ikke, men muligheten er faktisk der.



Her er hele NrK-Troms sin sak

Dette har vi hentet fra NrK-saken:

Montører landet rundt er i full gang med å installere nye strømmålere i norske hjem. Datatilsynet advarer mot at de nye målerne kan registrere informasjon som kan gi andre innblikk i privatlivet ditt.



– Målerne skal være mer nøyaktige, gjøre det mulig å styre eget forbruk og kan oppdage feil raskere, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).



De nye målerne består av to deler - en åpen og en lukket del. Den lukkede delen sender bare informasjon fra kunden til strømleverandøren, og er kryptert. Men fra den åpne delen kan tredjeparter, som for eksempel kommersielle selskaper, få tilgang på informasjon om strømforbruket ditt hvis du selv gir dem tillatelse til det.



– Det vi bruker strøm på, sier mye om hvordan vi lever livene våre. For eksempel når vi vasker klær, når vi står opp og når vi legger oss, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Innfører rushtidsavgift

Utskiftningen har en prislapp på 10 milliarder kroner. Innen 2019 skal totalt 2,9 millioner nye strømmålere være installert. Da vil NVE innføre rushtidsavgift på strøm, som i praksis betyr at strømmen blir dyrere i perioder hvor mange bruker strøm samtidig.



– Mange bruker strøm morgen og ettermiddag. Ved å gjøre det dyrere å bruke strøm i disse periodene kan man dempe «strømtoppene» og spare nettinvesteringer, sier Flataker i NVE.