Siktet for dødsvold mot sin mor

Siktede i drapssaken i Fauskevåg har fått oppnevnt forsvarer, advokat Tom Ovesen. Mannen, som er i 30-årene, ble klokken 14.00 fredag fremstilt for varetektsfengsling i Trondenes tingrett. Siktede var ikke til stede, men har samtykket til fengsling. Mannen har samtykket til fire uker i varetekt med brev og besøksforbud.

Se bildet større RETTEN: Politiadvokat Børge Bertelsen (tv) sammen med siktedes forsvarer Tom Ovesen. FOTO: Espen Bless Stenberg

Mannen er siktet for grov kroppsvold med døden til følge. Den avdøde er hans egen mor, en kvinne i 60-årene.



Lensmann og fungerende regionleder Ørjan Munkvold utelukker ikke at siktelsen etter hvert kan bli utvidet til drap.



Han vil bli siktet for grov kroppsskade med døden til følge, straffelovens § 274, 1. ledd. Siktelsen kan bli utvidet.



Politiet fortsetter med teknisk og taktisk etterforskning, blant annet avhør. Etterforskningen vil ha fokus på å avdekke hendelsesforløp og årsak.





Dette var saken så langt før fengslingsmøtet:

Var død da politiet ankom stedet

Torsdag kveld rykket politiet i Harstad ut til en privatadresse sør for Harstad. Bakgrunnen for utrykningen var en melding fra AMK til politiets operasjonssentral klokken 23.07.



På adressen ble det funnet en død kvinne i 60-årene.



- Da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell ble det raskt konstatert at en person var død, sier Ørjan Munkvold, lensmann og fungerende regionleder i Harstad.

Mann pågrepet



En mann i 30-årene befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Han er siktet for drap.



Til Nordlys sier lensmann Munkvold at politiet ikke vil si noe om mulig dødsårsak på nåværende tidspunkt, utover at funn på stedet gjør at det er «grunn til å tro at det dreier seg om et drap».



- De foreløpige undersøkelsene tyder på at det er et drap, sier han.



Munkvold ønsker heller ikke å kommentere om det er funnet våpen på stedet, av hensyn til etterforskningen. Han vil heller ikke gå ut med opplysninger om hvilken relasjon det er mellom den siktede og døde kvinnen. Den siktede er ikke kjent for politiet.



- Han er et ubeskrevet blad for politiet. Han er ikke avhørt og blir nå ivaretatt av helsevesenet, sier lensmannen.



Den siktede skal, ifølge Munkvold, ikke ha hatt fysiske skader selv. Politiets operasjonssentral ble kl 23.07 i går kveld, torsdag 23. februar, varslet av AMK om en hendelse i en privatbolig sør for Harstad. Da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell ble det raskt konstatert at en person var død. Politiet har grunn til å tro at det dreier seg om et drap. Den antatte gjerningspersonen befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk.

Andre personer i huset

Det var flere personer i boligen da hendelsen skjedde. Disse blir nå tatt hånd om av et kriseteam fra Harstad kommune. De har alle en relasjon til den siktede og døde kvinnen, men politiet vil ikke kommentere hvilken relasjon de har. De ønsker heller ikke å kommenter hvor mange som var i boligen i tillegg til siktede og avdøde.



- Det var ingen direkte vitner til hva som skjedde, men vi har foretatt avhør av personer på stedet, sier lensmann Munkvold.



Dette inkluderer personer som kom til stedet etter at hendelsen fant sted, opplyser politiet.



Etterforskningen på stedet fortsetter fredag formiddag med full styrke. I tillegg til mannskaper fra politiet i Harstad, får politiet bistand fra Kripos.



- Vi har gjort undersøkelser gjennom hele natten og nå på morgenen, sier Munkvold.



Den siktede vil få oppnevnt en advokat i løpet av dagen, opplyser politiet.

Vitneavhør

Politiet i Harstad etterforsker saken og det har i natt blitt gjennomført flere vitneavhør. Politiets kriminaltekniker har gjort innledende undersøkelser på stedet og vi har bedt om teknisk bistand fra Kripos. Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gi nærmere opplysninger om hvordan drapet har skjedd. Politiet har sperret av åstedet og fortsetter etterforskningen for å klarlegge hendelsesforløpet.



Avdøde er en kvinne i 60-årene og siktede er en mann i 30-årene. Politiet kan bekrefte at det er en relasjon mellom disse. Det befant seg flere personer i huset, disse skal imidlertid ikke ha vært vitner til hendelsen. Disse og øvrige pårørende blir ivaretatt av Harstad kommunes kriseteam.



Siktede er så langt ikke avhørt og han blir nå tatt hånd om av helsevesenet.