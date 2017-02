Samisk en måned til ende

Se bildet større Utstilling: Luhkka, smørboks fra 1976, mini-runebomme (turistversjon), veske av reinskinn, samiske barnebøker, samiske bøker om samer og duodji (samisk håndarbeid), guksi (trekopp), girjje-fahccat (votter), bellinger og skaller. Se bildet større Kulturleder Ingvild Johansen demonstrerer sine lassokaste-kunster. Reinen er laget av bibliotekar Anne Kristiansen på Ibestad bibliotek og har fått navnet: Anne-reinen.

2017 er 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim 6.-9.februar 1917. I Den anledning har biblioteket i Ibestad satt av hele februar til samiskrelaterte aktiviteter. Blant annet har det allerede to strikkekafeer vært avholdt. Her ble det undervist i teknikkene slyngstrikk, strikking av mønster på bare ene siden av en vott, fletting av snor og bånd, hvordan man kan lage en dusk, mønsterstrikk, strikking av tommel, felling og opplegg. For dem som syntes at dette hørtes flott ut er det bare å møte opp i biblioteket onsdag 22.februar. Da skal det nemlig også strikkes.

Et historisk innblikk

Konsulent Anne Kristine Ekman fra Ástávuona giellagoahtie/samisk språksenter i Lavangen var på besøk på Ibestad kulturhus mandag 13.februar. Formålet var å formidle samisk historie, og om hvorfor det feires samefolkets dag og 100 årsjubileum i år. En viktig del av hennes innlegg gikk også på språk- og dialektforskjeller, kultur, kofte og joik. Både skole og barnehage fikk med seg dagen, og i tillegg lære å kaste lasso.



Anne Kristine var kledd i tradisjonell Kautokeino kofte (Guovdageaidnu gákti) og har blant annet med seg komse, mini runebomme, duodji, luhkka, samisk litteratur og spill.

Tennevoll

Ástávuona giellagoahtie hvor Ekman jobber holder til på Tennevoll i Lavangen. Det ble åpnet i 2009, og skal fremme samisk språk og kultur i området. Navnet Ástávuona betyr Astafjord, og som navnet tilsier, skal også senteret tilby sin samiske språktjeneste til både astafjæringer og instanser i Astafjord.