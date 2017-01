Så fikk de se lyset

Litt over halv ett i formiddag smalt salven som skulle gi lys i begge endene av Kversundtunnelen. Da feststemte øyværinge endelig slapp til etter at siste salve var gått ble de møtt av det synet dere ser på bildet. Inne i tunnelsen stod boret som til nå i arbeidet har vært hovedattraksjon for fotograferinger og gjorde siste fin puss på åpningen. Men ikke bare det, også jublende glade tunneldrivere kunne hilse til like glade øyværinger som for første gang kunne bivåne hullet i fjellet som fører helt til Grytøy..



Så lang så godt. Det ble holdt taler og servert kaffe og kaker ved tunnelåpningen. I kveld er det fest for arbeiderne. Om to år skal alt være klart for den offisielle åpningen av Kversundtunnelen.



Vi kommer tilbake i ukens papiravis med en fyldig dekning av denne historiske dagen på Bjarkøy.