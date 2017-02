Ringte politiet for å få hjelp til å komme seg ut av do!

En litt unik oppringning til politiet i Narvik i natt gjorde at tjenestemennene på vakt hentet frem poesien. Foranledningen var at en ung mann på kjærestebesøk ikke hadde den helt store flaksen da han skulle bruke toilettet hjemme hos jenta. Døra gikk i vranglås. Det meste må ha blitt forsøkt gjort for å få åpnet døren. Uten hell. Dermed ble det å ringe 112 og be om hjelp. Politiet er selvsgat ikke tungbedd. Den unge manne er nå ute av både tolietet og leilgheten til jenta.



Vel tilbake på kammeret tok en av de mest poetiske betjentene frem PCen og la følgende melding ut på Midtre Hålogaland Politis twitterside:



«Ung mann på date, følte seg rimelig teit, Da døra gikk i vranglås på hennes do, ble løsningen 1-1-2. Blir det ny date? Mon tro?»



Vi for vår del får håpe at den unge mannen ikke har slik uflaks at alt gikk galt i natt, og at han kanskje kan få komme på besøk igjen, selv om han nok ikke er noen låsesmed.