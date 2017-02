RIB med turister kjørte rett i Selsbanes seil

Se bildet større Innsatsleder for politiet Tone Didriksen kunne ikke si noe om årsaken til ribkrasjen. Alle involverte, også de som satt i riben som ikke havarerte er på på UNN for debriefing og undersøkelser. Se bildet større Ribføreren i samtaler med politi om hendelsesforløpet. Se bildet større Det ble sendt ned dykkere ved Selsbanes seil for å være helt sikre på at ingen var forulykket.

Det ble slått full katasrofealarm i Harstad like etter kloken 1500 i dag da en RIB med turister krasjet i Selsbanes seil i ytre havn. Vitner som så ulykken sier at det kom to RIBer etter hverandre i full fart. Den første passerte Selsbanes seil, mens den neste da kjørte rett på. Turistene skal ha blitt slengt opp i luften og ut av RIBen. Det meldes i ettertid at flere skal være alvorlig skadet. Omfanget er ikke opplyst.En video fra ulykkesstedet viser også an persom som ligger urørlig i vannet.



Ulykken skjedde lik eutenfor kontoret til NrK i Harstad. De ansate der var vitne til ulykken. TRYKK HER og se hva de fanget med kameraet fra redningsaskjonen.



Det var til sammen 22 engelsktalende turister i de to RIBene. Politiet vet ennå ikke eksakt hvor mange som satt i RIBen som krasjet. Antagelg havnet et ti-talls personer i vannet. Alle var ikledd sikkerhetsdresser. De som lå i vannet ble plukket opp av den første ribben og brakt til land.



Der ventet det som finnes av utrykningskjøretøyer og materiell i Harstad. Alle de 22 som var med i følger er bragt til UNN. Innsatsleder Tone Didriksen kunne foreløpig ikke si noe om tilstanden til de som har vært i vannet.

– Vi har sendt alle til UNN. Både for at de skal få legessjekk, og for at vi kan foreta en debriefing av dem, sier Didriksen til Hålogaland avis.



Da Hålogaland avis ankom promenadeområdetder turistene var satt i land etter ulykken ble flere kjørt bort med ambulansene som var på stedet. Mange stod også igjen på promenaden og ventet, tydelig preget av det de hadde opplevd. De ble skjermet mot media. Hålogaland avis kan derfor ikke bringe noe intervju med de involverte.



Det er et Harstadfirma som eier ribene. Turen til havs var arrangert og bestilt av Detinasjon Harstad.



For sikkerthets skyld ble det også sendt ut en båt med dykkere. Disse gjensomsøkte området. Heldigvis uten resultat.

Gunnar Berg var vitne til ulykken fra stua si. Han satt og så på TV da han oppdaget to båter komme inn mot havna i voldsom fart.



– Jeg hørte et voldsomt smell. Den ene ribben hadde kjørt inn i et Selbanes Seil og flere mennesker havnet i vannet. De fleste så ut til å ha redningsvest, sier Berg til VG i ettermiddag.



Eierne av RIB-selskapet er meget erfarne i faget.

En helt vanlig tur

Gro Dagsvold i Visit Harstad, sier til NrK-Troms det var de som sto bak turen.



– Jeg er skjelven og sjokkert, og skal nå opp til Harstad sykehus for å finne ut hvordan det står til med de britiske turistene som var ombord.



– Var det forsvarlig å sende ut turister nå som det begynner å bli mørkt?



– Ja, dette er vanlige turer som vi organiserer mange av hele året, sier hun.