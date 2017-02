Nekter å la seg tvangssammenslå

UTTALELSEN:

Undertegnede faste representanter fra samtlige partier i Evenes kommunestyre vil med denne uttalelsen understreke et tverrpolitisk krav om respekt for grundige prosesser og kommunestyrets vedtak om å fortsette som egen kommune.



Fylkesmannen har anbefalt at det skal brukes tvang mot Evenes – i strid med frivillighetsprinsippet slik det er etablert av Stortinget.



Evenes «blokkerer» ingen ønsket løsning for andre kommuner og «hjemler» slik ikke bruk av tvang. Vi forventer derfor at vårt vedtak blir respektert i behandlingen av saken i KMD og Stortinget.



Evenes har hatt en av landets grundigste prosesser i kommunereformen. Debatten om kommunestruktur har vært inngående, krevende og til dels splittende.



Det var vi, ni faste representanter som utgjorde det tverrpolitiske flertallet da kommunestyret vedtok å fortsette som egen kommune i møte i juni 2016.

Vi vil på det sterkeste protestere mot enhver plan om å bruke tvang mot Evenes i kommunereformen og forventer at kommunestyrets vedtak blir respektert.



Torill Larsen AP

Sidsel Haldorsen FrP

Odin Hamnes H

Rune Hamnes H

Birgitte Rørvik Bruun Sp

Skjalg Hamnes Sp

Svein Nilsen Sp

Knut Erik Hansen Sv

Per-Anders Robertsen V