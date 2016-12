Hanne går av som statssekretær

Hanne C.S. Iversen har hatt sin siste arbeidsdag som Statssekretær for Justis- og Beredskapsdepartementet. Bestemmelsen tok hun allerede for et parmåneder siden. I dag offentliggjør den profilerte Frp-politikeren fra Harstad på sin Facebookside at hun vender nesen hjem etter endt juleferie.

Iversen har i løpet av det året hun har vært statssekretær gjort seg bemerket som en hardtarbeidende politiker med bein i nesen, og ikke minst kunnskap om det hun var satt til å gjøre. Noe som gjorde at hun ble hentet inn til flere debatter både i radio og på TV.

Nå er denne runden i rikspolitikken over. Her er hennes avskjedshilsen til kollegaer og andre medarbeidere i departementet.

«Et fantastisk år, med nye steder, flotte mennesker og sterke historier er kommet til ende. Interessant og lærerikt, spennende og utfordrende. Gode kollegaer, dyktige medarbeidere og krevende arbeidsoppgaver.

Når jeg i dag takker for meg etter å ha bedt om avskjed er det for familiens del; det er rett og slett ikke rom for mange nok timer sammen i en slik jobb. Jeg har savnet dem mer enn jeg trodde var mulig.

Prioriteringen ble klar for et par måneder siden, jeg må hjem. Den var slett ikke så enkel som alle skal ha det til! Livet går sin underlige vei, jeg gleder meg til å være hjemme i nord! Og bruke kreftene der det er viktigs

Takk til alle jeg har møtt på min vei, takk til FrP som ga meg muligheten, og takk til familien som har stilt opp.»