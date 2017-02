Overskuddsvann blir drivstoff!

I framtiden må verdiskaping skje med minimale klimagassutslipp. Det krever smarte løsninger. Mandag deltar elever fra Heggen vgs. i landsfinalen i prosjektet Energi for framtiden, hvor de skal konkurrere i grønt entreprenørskap.



Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. For femte året på rad har Enova og Ungt Entreprenørskap utfordret ungdommen til å komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. Nå er Harstad-elevene finaleklare etter å ha vunnet konkurransen i Troms.



I fylkesfinalen leverte Heggen-elevene en nyskapende løsning hvor fossilt drivstoff ble byttet ut med hydrogen, skapt av overskuddsvannet fra vannkraftverkene.

- Det var helt uventa at vi vant fylkesfinalen, men herlig, forteller Sander Berg, som gleder seg til å komme i gang med nasjonal innovasjonscamp i Trønderbyen.

Samarbeid med næringslivet gir god læring

Oppdragene elevene jobber med i Energi for framtiden er utviklet av Enova. Veiledere og dommere med fagkompetanse på energi og klima vurderer elevenes arbeider og gir dem innspill i prosessen.



– Dette er et glimrende eksempel på hvordan næringslivet kan bidra inn i skolen. Elevene blir engasjerte når de får jobbe med reelle problemstillinger, og de får kunnskap om energi og klima som de ikke kan lese seg til i en bok. De lærer ved å gjøre - i stedet for å se og høre, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.



Ønsker å utvikle gode holdninger blant de unge

Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Over 4300 elever i videregående skoler over hele landet har denne høsten deltatt i prosjektet.



– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Mie Abelgaard, som er ansvarlig for Enovas satsing for barn og unge. Dette er niende året på rad hvor Enova og Ungt Entreprenørskap arrangerer konkurransen.



Finaleoppdraget er strengt hemmelig inntil det blir kunngjort for finalistene på NTNU tirsdag 14. februar klokken 11. Elevene får 24 timer på seg til å utvikle ideer, lage skriftlige prosjektbeskrivelser og forberede sine scenepresentasjoner. Onsdag klokken 14 vil én gruppe kunne titulere seg som norgesmester i grønt entreprenørskap.