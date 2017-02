OBS! Søknadsfrist for midler er 1.april!

Harstad kommunestyre har bevilget to millioner kroner til engangstiltak for barn og unge i kommunen. I den forbindelse melder rådmann Hugo Thode Hansen at her må de som har tenkt å søke gjøre klar for det. Søknadsfristen er satt til 1. April. Så her er det ikke mer enn tiden og veien for lag og foreninger å sette opp et vettig tiltak de skal søke midler til.



– Det er like før det blir lagt ut søknadsskjemaer med kriterier på kommunens hjemmeside. De som skal søke må derfor forberede seg raskt, og definere godt hvilke prosjekter de ønsker midler til, sier rådmannen



– Fra kommunens side ser vi på denne tildelingen som en mulighet til å bidra til økt aktivitet for barn og unge. Vi tror det er et stort ubrukt potensiale for å skape ny aktivitet innenfor mage områder. Jeg oppfordrer derfor til at alle som er potensielle mottakere av tilskudd fra kommunen kjenner sin besøkelsestid. 1.april altså er siste frist for innlevering av søknad, sier rådmannen videre.

Så hva er det man snakker om her? Under her kan dere lese hva dette tiltaket går ut på, og også studere kriteriene for en tildeling.









«I forbindelse med behandlingen av budsjett 2017 og videre 2017-2020 har Harstad kommune det bevilget to million kroner til søknadsbaserte engangstiltak for barn og unge. Rådmannen har fått utarbeidet retningslinjer for hvordan søknadsbaserte tiltak for barn og unge skal forvaltes. »





Saksopplysninger

I forbindelse med satsningen i Harstad på barn og unges år 2017 ønsker Harstad

kommune at flest mulig barn og unge tar del i organiserte idretts-, kultur og

fritidsaktiviteter. God helse hos barn og unge er et viktig grunnlag for å mestre livet og

dets utfordringer. Grunnlaget legges i barne- og ungdomsårene.





Retningslinjer

Administrasjonen har fått i oppgave å utarbeide retningslinjer for hvordan tiltak for barn

og unge skal forvaltes. Formålet med støtteordningen er å stimulere til barn og unges

aktivitet og deltakelse på lokalt nivå. Dette kan oppnås gjennom å:

Legge til rette for at barn og unge i Harstad får delta i meningsfulle og

kompetansegivende idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner.

Stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i

organisasjonene.

Stimulerer til utvikling av kompetanse og ferdigheter hos ungdom med særlige

ferdigheter og interesse for en idrett eller kulturaktivitet.

Bidra til bedre tilrettelegging av infrastruktur, slik at barn og unge kan drive

idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.









Administrasjonen anbefaler å begrense det til at frivillige organisasjoner og kommunale

tjenester kan søke om midler til ulike tiltak som understøtter formålet. Barn og unges

medvirkning vil vektlegges.



Den primære målgruppen for satsningen er barn og ungdom i alderen 0 – 18 år.



Søknadsfristen er satt til 1. april 2017. Administrasjon behandler innkomne søknader og

fremlegger innstilling til politisk behandling i utvalg for oppvekst og kultur våren 2017.



Administrasjonen mener anlegg det søkes tilskudd til skal på forhånd ha en teknisk

godkjenning fra kommunen. Søker må kontakte drift- og utbyggingstjenesten for nærmere

informasjon. Dette gjelder tilskudd til planlegging og investeringer i nye anlegg,

rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende anlegg og infrastruktur. Det

gis ikke støtte til drift av anlegg.

Vurdering

Idretts- kultur og idrettsopplevelser er viktig for Harstad. Kommunen skal være en

pådriver for å legge til rette for attraktive og utviklende oppvekstmiljø i kommunen. Målet

med kommunens arbeid ovenfor barn og unge defineres slik:

I Harstad skal barn og ungdom trives og mestre livet sitt. For de fleste er det å vokse opp i Harstad en god og positiv opplevelse. Harstad tilbyr barnehager og skoler med høy kvalitet, et mangfoldig idretts- og kulturliv, og et godt tiltaksapparat ved behov.







Rådmannen vurderer retningslinjene til støtteordningen som tilfredsstillende, og tilskudds-

ordningen er et godt tiltak for å understøtte virksomheter som legger til rette gode

kulturelle og sosiale møteplasser for barn og unge. Det danner grunnlag for positive

opplevelser og styrker fellesskap og lokal identitet.