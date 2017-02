Nymesteren presenterte seg

Politimesteren var torsdag i kommunestyret i Harstad for å fortelle om politireformen, og også presentere seg for politikerne. Sæverud gjennomgikk hva den nye politireformen innebærer, og mottok også spørsmål fra politikerne.



Han bekrefte også at når operasjonssentralen legges ned i Harstad til våren er det Bodø og Tromsø som skal overta denne tjenesten. Uten at det skulle gå ut over servicen mente han.



I vår region vil politireformen innebære at ETS-kommunene, Kvæfjord og Salangen mister sin lensmannskontorer. Også her mener Sæverud at folk etter hvert vil oppdage at tjenesten ikke blir forringet.