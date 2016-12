- Navnet bør være Hålogaland og Sápmi!

Det var en interpellasjonen fra Aps Brage Larsen Sollund og SVs Ingrid Marie Kielland om at kommunestyret skulle si ja til ett Nord-Norge som førte til denne samstemmigheten. Ikke uventet siden det er kommunestyret i Tromsø som sier dette, så foreslås også Troms som «hovedstad» i en slik nordnorsk region.

Hele regionen, pluss litt til nedover mot Dovre ligger i dag under «Sápmi». Kommunestyret i Tromsø forslår derfor at den nye regionen også skal hete Sápmi. Hovednavnet er noe mer forsonende i forhold til de som bor litt lenger sør enn Tromsø. Her går man for Hålogaland.