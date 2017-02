Narvik, Ballangen og Tysfjord blir tvangssammenslått!

Evenes: Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes her,skriver NrK på sine nettsider.



Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, og ifølge deres kilder blir 13 kommuner slått sammenmot sin vilje.



Les alt om dette hos NrK og se hvilke andre kommuner som blir tvangssammmenslått ved å trykke her.



Blant den er altså Evenes, Ballangen Tysfjord og Narvik.



Etter det NRK videreforstår har KrF bestemt seg for å si nei til all tvang. De er altså ikke med på dette vedtaket.



Etter det NRK forstår er de fire samarbeidspartiene i utgangspunktet enige om ti regioner i landet i stedet for 20 fylker. Herunder ligger det at de tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.