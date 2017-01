Nærmer seg dagslyset

For nesten to år siden. Nærmere bestemt 24. Februar 2015 smalt første salve i tunnelen under Kvernsundet mellom Grytøy og Bjarkøy. I løpet av noen dager er det gjennomslag.

Vi repeterer her:

Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune. Bjarkøyforbindelsene består av:

• Undersjøisk tunnel mellom Grytøy–Bjarkøy (3250 m)

• Sjøfylling/bru mellom Grytøy–Sandsøy (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter)

• Ny veg på Grytøy (2000 m)

• Ny veg på Sandsøy (400 m)

• Ny veg på Bjarkøy (200 m)

Følger med

Siden den dagen i februar 2015 har arbeidet pågått kontinuerlig. Noen skjær i sjøen har det vært, eller rettere sagt vann i tunnelen. Som forsinket arbeidet litt en stund. Nå går det imidlertid på skinner. Underveis har Bjarkøyværingene og oss andre da, kunnet følge med på Statens Vegvesens nettsider om fremdriften. Her har det hele tiden blitt lagt ut tegninger som viser hvor lang Leonard Nilsen er kommet i arbeidet. Hver meter har skapt stor entusiasme.

#Neste er Sandsøy

Det bygges også fyllinger på spreng mellom Grytøy og Sandsøy. Om ikke lenge er også brubyggere på plass. Også Sandsøyværingene gleder seg til å ikke lenger være så nær, men likevel så langt unna.