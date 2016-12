Olje- og energidepartementet (OED) har i dag startet prosessen med neste års konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Første del av prosessen er en offentlig høring av det forhåndsdefinerte området.

OED utvider TFO-området med 87 blokker, fordelt på 53 i Barentshavet og 34 i Norskehavet.

Det er petro.no som skriver om dette.

– Forslaget innebærer en betydelig utvidelse av TFO-området i Barentshavet. Gjennom denne utvidelsen legges det godt til rette for en helhetlig utvikling av Barentshavet som petroleumsprovins. Dette er viktig for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier olj eog energiminister Tord Lien.

Det utlyses også 34 blokker i Norskehavet.