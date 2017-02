 Nå er Harstad endelig komplett!

På selveste Samefolkets dag gjorde Harstad kommune en særdeles symboltung handling. Fra i dag er byen skiltet på to språk. Samisk og norsk.



Den høytidelige handlingen ble markert ved inngangen til Harstad i Vika like før Bergsodden når man kommer utenfra og skal inn i byen. Til stede for å markere begivenheten var ordfører Marianne Bremnes, Geirs Jørgensen fra Statens Vegvesen, og ikke minst representanter for det samiske i Harstadregionen.



Ordføreren holdt en kort tale hvor hun fortalte om arbeidet som er gjort frem til i dag for å få til at det endelig skal gå frem hvor man kommer og hvilket folk Harstad består av når man kommer til byen. Tidligere topp-politiker innenfor både det norske Storting og det samiske Barbro Hætta var kjempestolt over å endelig kunne erklære Harstad som en komplett by hvor også skiltingen er et bevis på det.

– Et skilt er ikke bare et skilt. Det viser hvor du kommer, og det viser også hvem som bor der og hva man kan forvente når man kommer inn i dette «hjemmet», sa hun blant annet.

Se bildet større Barbro Hætta uttrykte stor glede over at Harstad nå fremstår som en komplett by hvor også skiltene viser hvem som bor her.

Stor dag

For å være mer på markeringen var også Kurt Stormo og Mikkel P. Sara til stede i Vika. Spesielt for dem var dette en stor dag. Stormo mente at dette skiltet ikke bare er med på å korrekt påpeke Harstad rette samiske identitet.

– Dette er også viktig for integrering og en felles identitet. I neste omgang er jeg overbevist om at åpenhet om dette vil være med på å gjøre byen og folket mer åpen også for våre nye landsmenn, sa Stormo.



Og så bør det vel nevnes at Harstads syngende ordfører Marianne Bremnes hadde hentet frem en aldri så liten joik for anledningen.