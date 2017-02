Lundenes får ny barnehage

Kommunestyret kommer torsdag til å gå inne for en ny barnehage på Lundenes. Saken har vært ute til høring, og det er ikke kommet merknader som fører til problemer for utbyggingen.

I sakspapirene står det:

Det planlegges bygging av ny barnehage i 1 etasje med 32 plasser på

Lundenes. En mindre hytte skal rives og eksisterende barnehage planlegges solgt som

bolig. Det skal fradeles egen parsell rundt 3 naust som disponeres av Sør-Troms Museum.

Adkomst fra kommunal vei til skole, barnehage, kirke og bolig skal omlegges.



Administrasjonen anbefaler planutvalget å vedta administrasjonens tilrådning. Planbestemmelsene angir vilkår og krav til bruk av området. Det er i planbestemmelsene

stilt rekkefølgekrav til ferdigstillelse av gang/ - sykkelvei, kjørevei, parkeringsplass,

kollektivholdeplass, lekeareal før brukstillatelse gis.

Kirken:

Menighetsrådet har meldt at de er bekymret for om det er planlagt nok parkeringsplasser til

formålet/oppvekstsenteret slik at kirkens egen parkeringsplass tas i bruk. De ber om at

kirkens parkeringsplass må prioriteres.



Kommunens svare at det planlegges anlagt ny parkeringsplass med plass til 25 biler for skolen, samt en mindre parkeringsplass utenfor barnehagen med plass til 9 biler. Parkeringsplassen ved skolen ved skolen kan også være parkering for barnehagens ansatte og er dimensjonert slik at den også kan benyttes som drop-off sone for elever. Parkeringsplassen ved barnehagen vil da være primært forbeholdt besøkende, dvs.

foreldre som henter og bringer barn i barnehagen.



Dette anses da om tilstrekkelig med parkeringsplasser og en ser ikke at det vil medføre

at kirkens parkeringsplass vil bli tatt i bruk.