Kvæfording tar doktorgrad i Oxford

Marius Myreng Haugland fra Borkenes er så langt en kjenner til, eneste student fra Kvæfjord som har disputert til doktorgraden i kjemi ved universitetet i Oxford i England.

Vi møter han til en prat mens han er hjemme på juleferie. Han forteller at han etter fire og et halvt års studium ferdigstilte doktorgradsavhandlingen i november. Men fortsatt er det en godkjenningsprosess på gang,som må gjennomføres før doktorgraden er endelig i boks. Så han blir opptatt med forskning ytterligere en tid i Oxford, forteller han.



Kjemi-interesse

Etter videregående på Heggen tok han bachelor- og mastergrad ved NTNU i Trondheim.- Men selv om jeg var litt lei på slutten, var jeg fremdeles veldig interessert i kjemi, forteller han.

Å komme inn på et doktorgradsstudium ved Oxford er de færreste forunt. Men det klarte han.

Doktorgradsprosjektet han utfører, dreier seg blant annet om å lage et syntetisk DNA der man kan lage målinger på hvordan molekylene oppfører seg. Dette er kunnskap man håper å anvende på reelle DNA-molekyler, noe som kan ha betydning for blant annet virus- og kreftforskning.

Godt miljø

Universitetet i Oxford er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene ikke bare i England,men kanskje i hele verden. Og personer som har betydd noe i engelsk samfunnsliv, har man inntrykk av har gjennomført sine studier enten ved Oxford eller Cambridge. Dette kan jo være inspirerende for studentene, men Myreng Haugland fokuserer helst på det gode studiemiljøet på Oxford. - Det må arbeides hardt, forteller han, og det gies god veiledning av de ansatte. I tillegg drives det team-arbeid, der studentene kan gi hverandre faglige tilbakemeldinger.

Investering

Det er rundt 22.000 studenter ved Oxford University, mens byen Oxford huser 160.000 innbyggere. Alt i alt skjer der mye på flere plan. Studentene kommer fra hele verden. - Her er det mange spennende og interessante personer man kan bli kjent med, forteller Myreng Haugland, som legger til at om lag 50 nordmenn studerer ved Oxford, på flere nivåer.

Men noen billig fornøyelse er ikke et studieopphold ved Oxford,og særlig ikke etter at den konservative regjeringen økte studieavgiften kraftig for noen år siden.

- Jeg ser på studieoppholdet som en investering, mener Myreng Haugland. Heldigvis gir Statens Lånekasse støtte også til utenlandsstudenter.