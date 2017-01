Tomorrow's Outlook lager musikk av drapssak fra 1748

"En desemberlørdag i 1748 rodde to samegutter nedover Vågsfjorden til Breivik for å gjøre innkjøp til jul. Hjemme på neset ved Kleiven på Stor-Skånland satt moren deres, en fattig enke. Hun fikk aldri sønnene tilbake. På hjemveien ble de drept og ranet ved Gressholmen. Udåden er ikke bare en uvanlig stygg drapssak; den har også rasistiske overtoner og griper rett inn i konflikten mellom samer og nordmenn".





Etter å ha blitt gjenfortalt i mer enn 250 år, så har endelig Sørvikbandet Tomorrow's Outlook tatt på seg oppgaven å sette musikk til historien om ho Steggel-Anna/Steffen-Anna og Drapene på Gressholman. Da bandet ønsker å holde seg så tro til virkeligheten som overhodet mulig, ergo ikke basere historien på alle de forskjellige gjenfortellingene, så har det vært gjort dypdykk i både kirkebøker, rettsprotokoller og andre relevante kilder.

Interessante ting som har dukket opp underveis er bl.a at fengslet der de tre morderne ble holdt innesperret var lokalisert på Dalsbakkan i Sørvika.

Tre fra Sørvik

Tomorrow's Outlook er et internasjonalt band/prosjekt, men der den harde kjerne av låtskrivere samt halve band besetningen kommer fra Sørvik og omegn (bassist og gitarist). Bandet jobber opp mot Roy Z, en av verdens aller største og mest profilerte produsenter og gitarister innenfor hardrock og metal, kjent fra bl.a solo prosjektene til Bruce Dickinson og Rob Halford (henholdsvis Iron Maiden & Judas Priest). Roy har også produsert musikk for Judas Priest, og skrevet enkeltlåter for både dem og Iron Maiden.

– Vi er tre stykker fra Sørvika. Jeg fungerer da som låtskriver i lag med bassist Andreas Stenseth og gitarist Øystein Kvile Hanssen. Med på laget har vi også større internasjonale artister. På vokal jobber vi med Norges kanskje beste vokalist, Tony Johannessen, og Ralf Scheepers, en pioner innen sjangeren kjent fra bl.a de tyske bandene Primal Fear og Gamma Ray. Vi har planer om å spille live i fremtiden, men hovedprioritet per nå er utgivelsen av A Voice Unheard til neste år, samt skrive og spille inn låter til dette neste albumet om drapene på Gressholman., forteller Trond Nicolaisen

Tomorrow's Outlook er i disse dager aktuelle med konsept albumet A Voice Unheard, et album som er finansiert med helt egne midler og vil slippes på et internasjonalt plateselskap i løpet av første halvdelen av 2017. A Voice Unheard har også topp notch produksjon og flere store internasjonale navn på blokka, men bandet ønsker å ta neste skiva til et enda høyere nivå. Men for å få dette til er de nesten avhengige av økonomisk støtte av et eller annet slag. Dessverre har det seg slik at alle de tilskuddsordningene bandet kjenner til innenfor musikk og kultur baserer seg på "unge musikere", og gutta bak TO har nok dessverre alle trått inn i de glade tredveårene. Men hvis noen skulle sitte inne med kompetanse på feltet, eller evt. kjenner noen som kunne ha lyst å sponse et slikt prosjekt, ta gjerne kontakt per epost: theband@tomorrowsoutlook.com.

Bandet har et brennende ønske om å sette regionen på kartet med en aldeles skrekkinngytende kriminalhistorie fra 1700-tallets brutale hverdag og virkelighet.

Front cover motivet til neste skiva er allerede ferdigmalt av den fantastiske slovakiske artisten Rado Javor. Her kan vi se de tre hodene til Steggel-Anna, Steffen og Iver, med utsikt utover Vågsfjorden og Rolla/Gratangen. Vi kan også se en 1700-talls Nordlandsbåt med noen skuelystne i, på vei forbi Steggelholmen. Alt ettersom hvordan budsjettet blir, så har vi planer om mer artwork for å komplimentere denne tragiske historien om drapene på Gressholman.

Russisk-norsk samarbeid

– Vi har også akkurat samarbeidet med Russlands største heavy metal band, ja, et av Russlands største band generelt uansett sjanger. De er kjent som Russlands svar på Iron Maiden, og har solgt millioner av album i hjemlandet. Vi har fått oversatt en av deres låter og spilt inn en cover med deres velsignelse. Faktisk har vi også med deres trommis på coveren, og låten har blitt veldig godt mottatt i Russland, sier Nicolaisen vider, og legger til:

– Du kan jo også ta med at vi har vært i kontakt med vår alles folkekjære Bjørn Sundquist i forhold til å gjøre noen fortellerstemmer på neste skiva om denne brutale historien fra Gressholman.

Hvis du ønsker å høre verket Tomorrow's Outlook samarbeidslåt med det russiske bandet er det bare å klikke seg inn å youtube og lete opp: Tomorrow's Outlook - Slave To The Evil Force