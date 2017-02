Knalluke med verdensstjerne på Ludo!

Sondre Lerche spilleronsdag 15. februar. Sondre er på en diger norgesturnè og vi priser oss lykkelig for at han kommer til Harstad. Det går allerede gjeteord om fantastiske opptredener!



Her er en sjelden muighet til å se en verdensstjerne i aksjon.

Sondre har sluppet ny musikk og det låter fantastisk bra. Vi gleder oss til å danse til det nye samt alle gode, gamle slagere. Med som support er den fabelaktige Miss Tati!

Kjenn din besøkstid, Harstad! Dette blir rått!

Om artisten:

Sondre Lerche er et navn de fleste nordmenn mellom tolv og åtti kjenner til, etter en allerede lang og fruktbar karriere, bade som artist og tv-personlighet. Det er vanskelig å tro at mannen så vidt har rukket å fylle tretti!



Lerche er en artist som vanskelig lar seg sette i bås. Sjangermessig kan han forsøksvis beskrives som en klassisk crooner med fengende poplåter inspirert av 70-tallsrock, pønk og med elektroniske elementer. Som konsertartist oppleves Sondre som en energisk og svært karismatisk frontfigur med et tett og solid band i ryggen. Man bør rett og slett få med seg denne mannen live.



Lerches forrige album, Please, viste oss en artist som på ingen måte er ferdig med å utforsker nye musikalske landskap, og inneholdt noen av de friskeste og mest dansbare låtene man har hørt fra Sondre. Ryktene vil ha det til at vi allerede senere i år vil få ny musikk fra Sondre Lerche, og vi gleder oss stort.

Kråkesølv fredag 17. februar

Festen stopper ikke på onsdag! På fredag er endelig Kråkesølv tilbake på Ludo!



Forrige gang de besøkte Harstad var Festspillene 2016, hvor de sto for årets offisielle åpningsforestilling, bestillingsverket Kjetterbålet, som også åpnet Varangerfestivalen året før. En fantastisk forestilling som gjorde mange inntrykk.



På Ludo blir det ikke like dramatisk, men desto mer festlig. Her kommer Kråke-slagerene på rekke og rad!