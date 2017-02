Jo tyngre jo bedre

Etter flere år i flyttebransjen har Tommy Horne tatt steget til å bli egen arbeidsgiver. Dermed har Harstad fått nok et tilbud til dem som ønsker å ha flyttet noe fra A til B.



Mange kjenner nok Tommy Horne som det han er, en sterk mann. Målbevisst trening gjennom mange år gjorde at han i fjor kunne klatre helt til topps i konkurransen om å bli landsdelens sterkeste mann.



Å være litt sterk er ikke noen bakdel i flyttebransjen. Mange har allerede oppdaget dette, og det går ord rundt på byen i Harstad at om mans liter litt med å få en vaskemaskin opp trappa, så ring Tommy.



– Jeg var kjempespent når jeg for litt over en måned siden startet for meg selv. Men det har gått over all forventning. Det har kommet et par store oppdrag som var med på å dra meg i geng. Etter at jeg gikk ut og annonserte at jeg var i gang har det strømmet på med henvendelser. Selv om det er flere i bransjen er de tydelig at det er et behov for rask flyttehjelp, sier Tommy Horne.



Utenom jobben trener Tommy Horne hardt for tiden. Nå er det kampen om å nå opp i konkurransen som en av landets sterkeste menn han har tatt fatt på. Med det nye flyttebyrået i gang blir det dobbelt opp.



– Jo flere som bruker firmaet mitt, jo mer trening får jeg. Det er litt artig å kunne slå to fluer i et smekk, Jobbe og trene samtidig, sier han med et smil.